Вторая линия циклично-поточной технологии уже запущена на Северном ГОКе

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Козлова Альбіна
На Северном ГОКе "Метинвеста" ввели в опытно-промышленную эксплуатацию второй пусковой комплекс циклично-поточной технологии, сообщает UA Prom. Общие инвестиции в строительство комплекса составили около $200 млн.
Проектная производительность карьера – 23 млн тонн руды в год, фото пресс-службы «Метинвеста»
ЦПТ расположен в Первомайском карьере, одном из самых крупных в Украине. Проектная производительность карьера – 23 млн тонн руды в год.
ЦПТ состоит из двух линий, которые расположены параллельно друг к другу, – рудной и скальной. Рудный тракт был введен в эксплуатацию в 2016 году. Тогда было построено более 80 основных и вспомогательных объектов. Теперь запускается второй тракт – скальный. Производительность каждой линии – по 20 млн тонн горной массы в год.
Из забоя руду и скальную породу автосамосвалами доставляют к дробильным установкам. После дробления горная масса попадает на комплекс конвейеров, где за 16 минут проходит путь длиной 2,3 км. Достигнув поверхности карьера, руда и скала перегружаются на железнодорожный транспорт. Затем руду транспортируют на дробильную фабрику, а скальную породу – в отвал.
Таким образом, транспортировать руду и скальную породу с 300-метровой глубины на поверхность карьера будут два тракта общей производительностью 40 млн тонн горной массы в год.
Запуск комплекса ЦПТ поможет добывать железорудное сырье эффективнее и снизить затраты на производство концентрата. К тому же количество перегрузочных пунктов на пути горной массы с карьера на поверхность уменьшается вдвое – часть грузопотока будет перераспределена на новый тракт ЦПТ.
Проект содержит и экологическую составляющую. Конвейеры позволяют быстрее доставлять горную породу из карьера: за счет сокращения времени работы самосвалов снижается техногенная нагрузка на окружающую среду.
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