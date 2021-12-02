Вторая линия циклично-поточной технологии уже запущена на Северном ГОКе

На Северном ГОКе "Метинвеста" ввели в опытно-промышленную эксплуатацию второй пусковой комплекс циклично-поточной технологии, сообщает UA Prom. Общие инвестиции в строительство комплекса составили около $200 млн.

Проектная производительность карьера – 23 млн тонн руды в год, фото пресс-службы «Метинвеста»

ЦПТ расположен в Первомайском карьере, одном из самых крупных в Украине. Проектная производительность карьера – 23 млн тонн руды в год.

ЦПТ состоит из двух линий, которые расположены параллельно друг к другу, – рудной и скальной. Рудный тракт был введен в эксплуатацию в 2016 году. Тогда было построено более 80 основных и вспомогательных объектов. Теперь запускается второй тракт – скальный. Производительность каждой линии – по 20 млн тонн горной массы в год.

Из забоя руду и скальную породу автосамосвалами доставляют к дробильным установкам. После дробления горная масса попадает на комплекс конвейеров, где за 16 минут проходит путь длиной 2,3 км. Достигнув поверхности карьера, руда и скала перегружаются на железнодорожный транспорт. Затем руду транспортируют на дробильную фабрику, а скальную породу – в отвал.

Таким образом, транспортировать руду и скальную породу с 300-метровой глубины на поверхность карьера будут два тракта общей производительностью 40 млн тонн горной массы в год.

"В этом году мы завершили строительство комплексов циклично-поточной технологии на двух горно-обогатительных комбинатах – Северном и Ингулецком. Инвестиции в оба проекта составили около $250 млн. Это делает их одними из самых масштабных в истории группы и горнодобывающей отрасли Украины в целом. Введение в эксплуатацию новых комплексов позволят нам повысить производительность и снизить затраты, что улучшит позиции "Метинвеста" на мировых рынках железорудной продукции", — рассказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Запуск комплекса ЦПТ поможет добывать железорудное сырье эффективнее и снизить затраты на производство концентрата. К тому же количество перегрузочных пунктов на пути горной массы с карьера на поверхность уменьшается вдвое – часть грузопотока будет перераспределена на новый тракт ЦПТ.

Проект содержит и экологическую составляющую. Конвейеры позволяют быстрее доставлять горную породу из карьера: за счет сокращения времени работы самосвалов снижается техногенная нагрузка на окружающую среду.

"Внедрение новых технологий, которые повышают эффективность производства и снижают себестоимость добычи руды – это ключевой фактор конкурентоспособности нашей продукции – концентрата и окатышей. Ввод в эксплуатацию циклично-поточной технологии в Первомайском карьере даст возможность в долгосрочной перспективе стабильно добывать руду в проектных показателях – 23 млн тонн в год. Благодаря новому комплексу мы улучшаем условия и повышаем уровень безопасности труда горняков. За счет применения современных аспирационных технологий и сокращения времени работы двигателей карьерных самосвалов снижаем нагрузку на окружающую среду", — отметил генеральный директор СевГОКа Андрей Скачков.

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