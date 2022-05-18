ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику оккупантов. Так, под Купянском Харьковской области украинские военные уничтожали российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает политик Сергей Тарута со ссылкой на информацию офицера 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрия Кочевенко.

ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области, 18 мая.

"Офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко сообщает, что меньше часа назад ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 под Купянском, что на Харьковщине. "Закрывают небо" наши бесстрашные защитники! А кафиров, которые бомбят мирные украинские города, и в плен не стоит брать. Каждого найти, каждого ликвидировать",- сообщил политик.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт . Украинские воины продолжают освобождать нашу землю от кафиров. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. Так, согласно оперативной информации, по российскому вторжению на вечер 18 мая, на Харьковском направлении противник сосредоточивал свои главные усилия на содержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Также враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.