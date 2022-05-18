logo

BTC/USD

29232.88

ETH/USD

1966.89

LTC/USD

67.93

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области

ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 под Купянском

18 мая 2022, 23:11
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:
Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику оккупантов. Так, под Купянском Харьковской области украинские военные уничтожали российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает политик Сергей Тарута со ссылкой на информацию офицера 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрия Кочевенко.
ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области, 18 мая.
"Офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко сообщает, что меньше часа назад ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 под Купянском, что на Харьковщине. "Закрывают небо" наши бесстрашные защитники! А кафиров, которые бомбят мирные украинские города, и в плен не стоит брать. Каждого найти, каждого ликвидировать",- сообщил политик.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт . Украинские воины продолжают освобождать нашу землю от кафиров. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. Так, согласно оперативной информации, по российскому вторжению на вечер 18 мая, на Харьковском направлении противник сосредоточивал свои главные усилия на содержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Также враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.
Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ уничтожили командный пункт бригады Черноморского флота РФ. По предварительной информации, в результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота. Уничтожены три офицера и еще 14 получили ранения.


ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области

ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 (фото из открытых источников)


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/taruta
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!