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ВСУ не оставили противнику ни единого шанса – взять штурмом Попасную и Рубежное снова не удалось

Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины

сегодня, 08:12
Автор:

Кравцев Сергей
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На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия российские войска бросили на то, чтобы оккупировать Попасную и Рубежное, о взятии которых российские пропагандисты браво отрапортовали еще месяц назад. Однако до сих пор идут упорные бои и ВСУ разбивают все атаки противника, нанося большие потери агрессору. Как сообщает издание "Комментарии", об этом в официальном своде в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

ВСУ не оставили противнику ни единого шанса – взять штурмом Попасную и Рубежное снова не удалось

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Приоритетным для врага остается Донецкое и Луганское направление. Поэтому защитникам Украины пришлось основную линию обороны занимать именно на этом рубеже. За прошедшие сутки удалось разбить 8 вражеских атак, уничтожено 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевых машины пехоты, а также 1 артиллерийскую систему противника.

На Южнобужском направлении враг продолжает окапываться, понимая, что ВСУ продолжают давить, постепенно освобождая оккупированные ранее территории. Россия перебрасывает на это направление в помощь силам, которые уже имеются дополнительные подразделения, а также военную технику. Враг проводит разведку, применяя беспилотники, пытаясь выяснить, где находятся позиции ВСУ.

Несмотря на ряд провокаций с обстрелом, пограничники населенных пунктов Украины в Киевской, Черниговской и Сумской областях, в целом обстановка на Северском и Слобожанском направлениях без изменений.

Отдельная история – это то, что оккупанты продолжают применять ракеты для обстрелов мирных украинских городов и сел. Враг довольно часто делает это хаотично.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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