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ВСУ ликвидировали командира наемников разведроты "ДНР" с позывным "людоед"

В "ДНР" заявили, что Сергей Машкин якобы уничтожил батарею САУ

20 марта 2022, 23:28
Автор:

Лиля Воробьева
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Наши военнослужащие уничтожили руководителя роты ДНР, которая занималась сбором разведывательных данных. У него был позывной "людоед". Об этом информируют в оперативно-тактической группировке "Восток".

ВСУ ликвидировали командира наемников разведроты "ДНР" с позывным "людоед"

ВСУ уничтожили очередного наемника (фото из открытых источников)

Перед тем представители ДНР сообщили, что российский командир якобы причастен к уничтожению батареи САУ.

В информации прессслужбы "Востока" отмечается, что руководитель роты разведки 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой "ДНР" капитан Сергей Машкин, известный в их кругах по позывному "людоед" сам точеным огнем ликвидировал украинскую батарею САУ.

"Их послушать, так отряд Мстителей из киновселенной Марвел, по сравнению с ними, это какая-то группа "Ягодка" в детском саду. Впрочем, говорить можно многое, но факт остается фактом. Вместо людей он жрет чернозем", — резюмируют представители украинской оперативно-тактической группировки "Восток".

Украинский политик Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале отметил, что "Людоед" отправился в ад.

"Командир разведывательной роты 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой ДНР капитан Сергей Машкин с позывным "Людоедом" отправился в ад. Земелька стекловатой оккупанту",- написал Гончаренко.

ВСУ ликвидировали командира наемников разведроты ”ДНР” с позывным ”людоед” - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Мариуполе " Азов" уничтожил группу российского спецназа. Сегодня военные, входящие в полк "Азов" при поддержке представителей других подразделений Вооруженных Сил Украины, провели успешную операцию по ликвидации вражеской бронетехники. На представленных фотографиях зафиксировано несколько моментов, когда выстрелы попали в цель.


 


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Источник: https://www.facebook.com/otueast/photos/a.113506893408393/679743703451373/
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