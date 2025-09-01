ВСУ делают свою работу: что произошло с ценами на нефть после перебоев с поставками из РФ

Цены на нефть в понедельник колебались в узком диапазоне, ведь беспокойство относительно роста добычи и влияния американских тарифов на спрос нивелировали перебои с поставками, вызванные интенсивными российско-украинскими авиаударами. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "Reuters".

Цена на нефть. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Brent упала в цене на 30 центов, или 0,44%, до $67,18 за баррель, тогда как американская WTI снизилась на 28 центов, или 0,44%, до $63,73 за баррель. Торги ожидаются малоподвижными из-за банковского праздника в США.

Стоит напомнить, президент Украины Владимир Зеленский ранее пообещал ответить новыми ударами по территории России после атаки дронов на энергетические объекты в северных и южных регионах Украины. Обе страны в последние недели усилили авиаудары, нацеленные на энергетическую инфраструктуру, что привело к перебоям в российском экспорте нефти.

Рынки остаются обеспокоены потоками российской нефти: еженедельные отгрузки из портов страны упали до четырехнедельного минимума — 2,72 млн баррелей в день, по данным трекеров, на которые сослались аналитики ANZ.

Впрочем, трейдеры сообщили, что экспорт российской нефти в Индию в сентябре даже удвоится и это несмотря на вторичные санкции США против Нью-Дели за покупку нефти у Москвы.

"Встреча Моди с Путиным в Китае будет под пристальным наблюдением, особенно на фоне давления со стороны США", — заявил Майкл МакКарти, CEO Moomoo Australia, имея в виду участие лидеров Индии и России в саммите ШОС в Китае.

Неделя началась с публикации данных по производству и экспорту из Китая, Японии и Южной Кореи — крупнейших импортеров нефти в мире.

Активность заводов в Китае неожиданно выросла в августе, тогда как в других азиатских странах ослабла, поскольку компании начали испытывать давление американских тарифов, говорится в частных опросах. Это ухудшило перспективы хрупкого восстановления региона.

Brent и WTI зафиксировали первое снижение за четыре месяца в августе — более чем на 6% из-за беспокойства относительно предложения со стороны ОПЕК+.

Инвесторы внимательно следят за встречей 7 сентября между странами ОПЕК и их союзниками, чтобы получить новые месседжи о поставках.

