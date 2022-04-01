Вступительная кампания в условиях военного положения: какой она будет в Украине

• Курсанты – в соответствии с Правилами приема заведения
• Специальности с творческим конкурсом – творческий конкурс
• Прочие специальности на бюджет, специальность 035 и отрасли 05,06,07,08,22,24,28,29 по контракту – НМТ
• Специальности (кроме вышеперечисленных) на контракт – мотивационное письмо
Также Юлия Гришина заявила, что безопасность абитуриентов – приоритет.
"Поэтому будет максимум один централизованный экзамен, онлайн, а также возможность его прерывания при воздушной тревоге. Индивидуальные устные собеседования, творческие конкурсы и профессиональные экзамены также можно проводить дистанционно. Все будут иметь равный доступ к поступлению в вузы: представление документов через Интернет, дистанционные собеседования, творческие конкурсы, профессиональные экзамены, подтверждение места обучения с любой точки мира. Централизованные экзамены можно будет сдавать в Украине (кроме временно оккупированных территорий) и в странах Восточной Европы. Предусмотрены также основные, дополнительные и специально организованные сессии централизованных экзаменов. Поступления без централизованных экзаменов",- сообщила Гришина.
Также абитуриенты, желающие получить места на бюджете, будут писать мотивационные письма.
"Также будет применяться лучшая практика мировых университетов – мотивационные письма. При поступлении на бюджет они помогут рейтинговать поступающих с одинаковым конкурсным баллом, при вступлении на контракт – рейтинговать в целом. Наша с МОН главная цель была обеспечить максимально ровный и цифровизированный доступ всех выпускников к высшему образованию, предоставить преференции военным и правоохранительным учебным заведениям, способствовать набору в учреждения профессионального и профессионального высшего образования, а также избежать возможных проявлений коррупции на любом уровне. Уверена, это удастся сделать",- подчеркнула нардеп.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какой будет вступительная кампания в Украине в 2022 году
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Марина
1 апреля 2022, 22:10
Мотиваційний лист - це не коррупція ? Абсолютно суб‘ єктивна оцінка того листа! Схаменіться, не травмуйте ще більше дітей і їх батьків.
Марина
1 апреля 2022, 22:07
В умовах війни зробити таку дурню, це ким треба бути ? Скільки дітей не готувались здавати історію і математику? Що їм тепер робити? В підвалах вчити?