Вступительная кампания в условиях военного положения: какой она будет в Украине

Нынешняя вступительная кампания будет особенной, ведь будет проходить в условиях военного положения. О том, какой она будет сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы подкомитета по вопросам высшего образования Юлии Гришиной.

Политик вместе с представителями МОН и комитета образования ответила на важные вопросы во время прямого эфира.