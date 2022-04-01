logo

BTC/USD

46513.54

ETH/USD

3478.33

LTC/USD

126.96

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Вступительная кампания в условиях военного положения: какой она будет в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Вступительная кампания в условиях военного положения: какой она будет в Украине

По словам Юлии Гришиной, будет применяться лучшая практика мировых университетов – мотивационные письма

1 апреля 2022, 22:55
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:
Нынешняя вступительная кампания будет особенной, ведь будет проходить в условиях военного положения. О том, какой она будет сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы подкомитета по вопросам высшего образования Юлии Гришиной.
Политик вместе с представителями МОН и комитета образования ответила на важные вопросы во время прямого эфира.
Чтобы поступить в вузы в 2022 году, абитуриентам придется сдавать НМТ.
"Вместо традиционного ВНО абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ). Он будет содержать задачи по украинскому языку, математике, истории Украины. Сразу после его составления объявляются оценки по каждому из предметов", — рассказала политик.
Для поступления на магистратуру по праву и международному праву абитуриенты будут сдавать магистерский комплексный тест (МКТ), по определенным специальностям – магистерский тест учебной компетентности (МТНК), по всем другим специальностям – экзамен в учебном заведении.
Высшее образование на основе полного общего среднего образования и медицинских специальностей:
• Курсанты – в соответствии с Правилами приема заведения
• Специальности с творческим конкурсом – творческий конкурс
• Прочие специальности на бюджет, специальность 035 и отрасли 05,06,07,08,22,24,28,29 по контракту – НМТ
• Специальности (кроме вышеперечисленных) на контракт – мотивационное письмо
Также Юлия Гришина заявила, что  безопасность абитуриентов – приоритет.
"Поэтому будет максимум один централизованный экзамен, онлайн, а также возможность его прерывания при воздушной тревоге. Индивидуальные устные собеседования, творческие конкурсы и профессиональные экзамены также можно проводить дистанционно. Все будут иметь равный доступ к поступлению в вузы: представление документов через Интернет, дистанционные собеседования, творческие конкурсы, профессиональные экзамены, подтверждение места обучения с любой точки мира. Централизованные экзамены можно будет сдавать в Украине (кроме временно оккупированных территорий) и в странах Восточной Европы. Предусмотрены также основные, дополнительные и специально организованные сессии централизованных экзаменов. Поступления без централизованных экзаменов",- сообщила Гришина.
Также абитуриенты, желающие получить места на бюджете, будут писать мотивационные письма.
"Также будет применяться лучшая практика мировых университетов – мотивационные письма. При поступлении на бюджет они помогут рейтинговать поступающих с одинаковым конкурсным баллом, при вступлении на контракт – рейтинговать в целом. Наша с МОН главная цель была обеспечить максимально ровный и цифровизированный доступ всех выпускников к высшему  образованию, предоставить преференции военным и правоохранительным учебным заведениям, способствовать набору в учреждения профессионального и профессионального высшего образования, а также избежать возможных проявлений коррупции на любом уровне. Уверена, это удастся сделать",- подчеркнула нардеп.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какой будет вступительная кампания в Украине в 2022 году .

Вступительная кампания в условиях военного положения: какой она будет в Украине

В Украине изменится вступительная кампания (фото из открытых источников)


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100002575869346/videos/1081888319337349/
Теги:
comments

Обсуждения

Марина

1 апреля 2022, 22:10

Мотиваційний лист - це не коррупція ? Абсолютно суб‘ єктивна оцінка того листа! Схаменіться, не травмуйте ще більше дітей і їх батьків.

Марина

1 апреля 2022, 22:07

В умовах війни зробити таку дурню, це ким треба бути ? Скільки дітей не готувались здавати історію і математику? Що їм тепер робити? В підвалах вчити?

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!