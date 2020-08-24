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Вступило в силу новое карантинное зонирование: 13 областных центров в зоне риска

Карантинные ограничения вновь придется усиливать

сегодня, 11:16
Автор:

Владимир Лавский

24 августа в Украине вступили в силу новое зонирования адаптивного карантина. Об этом сообщает "РБК-Украина". 

Все большие города и районные центры были распределены на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны. 

Вступило в силу новое карантинное зонирование: 13 областных центров в зоне риска

В красную зону попали Косовский, Тисменицкий и Городенковский районы Ивано-Франковской области, а также город Коломыя. Согласно рекомендациям МОЗ, в населенных пунктах, которые попали в данную категорию, должен быть запрещен общественный транспорт, работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров и посещение учебных заведений. 

В оранжевую зону попали Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь и Харьков. Для этих регионов предусмотрены запреты в работе развлекательных центров и точек общественного питания в ночное время, хостелов (кроме отелей) и спортзалов. Также запрещено набор детей в лагеря на новые смены. 

В желтую зону попали Киев, Луцк, Житомир, Борисполь, Одесса, Ровно и Сумы. Они полностью совпадают с требованиями к зеленой зоне (заполняемость кинотеатров 50%, проведение мероприятий с расчетов один человек на пять квадратных метров, пребывание в масках в общественных местах, перевозка пассажиров только по сидячим местам). Добавляется только запрет на посещение мест, где пребывают люди преклонного возраста. Правила зеленой зоны действуют по всей территории Украины. 

Остальные населенные пункты находятся в зеленой зоне. 

Как ранее сообщали "Комментарии", за последние сутки в Украине коронавирусом заразилось 1799 человек. 


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