Вступили новые правила растаможки "евроблях": в чем подвох

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Ольга Чародий
Таможенное оформление "евроблях", въехавших в
Украину до конца 2020 года, будет стоить не более 1000 евро. Льготная
растаможка будет действовать в течение 180 дней с момента вступления в силу
законов, которые ее предусматривают. Это № 4643-д и № 4644-д, которые Верховная
Рада приняла во втором чтении 15 апреля. "За" проголосовали 235 и 237
нардепов соответственно.
Евробляхи (фото из открытых источников)
Данное решение оценил для издания "Комментарии"
Алексей Павловский — эксперт по безопасности, ведущий программы
"Новини.Кримiнал" на KYIV.LIVE.
По его словам, доступное растаможивание автомобилей — очень
правильный ход правительства.
"В данном случае, законопроект предусматривает растаможивание
автомобилей не ниже экологического стандарта
Евро-2 и не старше 1995 года выпуска. Безусловно, когда такие автомобили
ездят по дороге, они должны быть в исправном техническом состоянии. Для этого
существует сертификация, в ходе которой эксперты проверяют автомобиль", —
считает эксперт.
Как акцентировал ведущий программы "Новини.Кримiнал" на KYIV.LIVE, каждый человек должен иметь право
купить автомобиль по доступной цене. Платежи при растаможивании
завышены и неаргументированы.
"Например, я не так давно купил автомобиль из Америки,
который выиграл на аукционе за 3,5 тыс. долл. В Украине растаможку
просят ещё 3,5 тыс. долл. за автомобиль Евро-5 2015 года. Автомобиль должен
быть в статусе средства передвижения, а не роскоши. В Европе человек может
купить автомобиль с одной зарплаты. В Украине некоторые за жизнь не могут
собрать деньги на такую покупку. Это ненормально", - добавил эксперт.
Напомним, что этот год подарит Украине много автомобильных новинок. Причем машины, что будут дебютировать в 2021-м можно смело назвать космическими и интересными. Топ-10 самых ожидаемых автомобилей можно посмотреть в нашем материале.
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