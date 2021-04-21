Вступили новые правила растаможки "евроблях": в чем подвох

Таможенное оформление "евроблях", въехавших в Украину до конца 2020 года, будет стоить не более 1000 евро. Льготная растаможка будет действовать в течение 180 дней с момента вступления в силу законов, которые ее предусматривают. Это № 4643-д и № 4644-д, которые Верховная Рада приняла во втором чтении 15 апреля. "За" проголосовали 235 и 237 нардепов соответственно.

Евробляхи (фото из открытых источников)

Данное решение оценил для издания "Комментарии" Алексей Павловский — эксперт по безопасности, ведущий программы "Новини.Кримiнал" на KYIV.LIVE.

По его словам, доступное растаможивание автомобилей — очень правильный ход правительства.



"В данном случае, законопроект предусматривает растаможивание автомобилей не ниже экологического стандарта Евро-2 и не старше 1995 года выпуска. Безусловно, когда такие автомобили ездят по дороге, они должны быть в исправном техническом состоянии. Для этого существует сертификация, в ходе которой эксперты проверяют автомобиль", — считает эксперт.

Как акцентировал ведущий программы "Новини.Кримiнал" на KYIV.LIVE, каждый человек должен иметь право купить автомобиль по доступной цене. Платежи при растаможивании завышены и неаргументированы.

"Например, я не так давно купил автомобиль из Америки, который выиграл на аукционе за 3,5 тыс. долл. В Украине растаможку просят ещё 3,5 тыс. долл. за автомобиль Евро-5 2015 года. Автомобиль должен быть в статусе средства передвижения, а не роскоши. В Европе человек может купить автомобиль с одной зарплаты. В Украине некоторые за жизнь не могут собрать деньги на такую покупку. Это ненормально", - добавил эксперт.

Напомним, что этот год подарит Украине много автомобильных новинок. Причем машины, что будут дебютировать в 2021-м можно смело назвать космическими и интересными. Топ-10 самых ожидаемых автомобилей можно посмотреть в нашем материале.



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