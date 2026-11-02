Встретятся ли президенты Украины, США и Путин на G20: Зеленский сделал важное заявление

Украина пока не получила официального приглашения на декабрьский саммит "Группы двадцати" (G20), который состоится в США. В то же время Вашингтон уже подавал сигналы о возможном участии украинского президента Владимира Зеленского в международном мероприятии. Об этом глава государства рассказал в интервью CNN Türk.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, в ходе контактов с разными переговорщиками обсуждалась возможность приглашения Украины президентом США Дональдом Трампом. Также речь шла о предполагаемой американской инициативе, направленной на прекращение российско-украинской войны.

Украинский президент подчеркнул, что Киев положительно отреагирует на официальное приглашение от Вашингтона.

"Если Трамп официально нас пригласит, мы это поддержим", — заявил Владимир Зеленский.

Вопрос участия Украины в саммите приобретает особое значение на фоне информации о приглашении российского диктатора Владимира Путина в США. Ожидается, что декабрьская мера в Майами может стать площадкой для контактов между американским и российским лидерами.

Ранее Зеленский предлагал провести переговоры с Путиным по поводу завершения войны именно на полях саммита G20. Однако глава Кремля отказался от этой инициативы.

Сам Трамп также не был уверен, согласится ли Путин на трехстороннюю встречу с участием Зеленского. В то же время 31 октября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может пригласить украинского президента, если это поможет добиться положительного результата.

А уже 1 ноября Трамп не исключил такой возможности. Таким образом вопрос присутствия Зеленского на саммите остается открытым, а декабрьская встреча может получить важное дипломатическое значение для Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина может получить 500 ракет для Patriot, но есть один тревожный нюанс: Зеленский обратился в США.



