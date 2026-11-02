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Чи зустрінуться президенти України, США та Путін на G20: Зеленський зробив важливу заяву

Вашингтон уже подав сигнали про можливу участь українського президента в саміті у Маямі. Тим часом Путін отримав запрошення, а Трамп не виключає тристоронньої зустрічі

2 листопада 2026, 06:38
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Кравцев Сергей

Україна поки не отримала офіційного запрошення на грудневий саміт "Групи двадцяти" (G20), який відбудеться у США. Водночас Вашингтон уже подавав сигнали про можливу участь українського президента Володимира Зеленського в міжнародному заході. Про це глава держави розповів в інтерв'ю CNN Türk.

Чи зустрінуться президенти України, США та Путін на G20: Зеленський зробив важливу заяву

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, під час контактів із різними переговорниками обговорювалася можливість запрошення України президентом США Дональдом Трампом. Також ішлося про ймовірну американську ініціативу, спрямовану на припинення російсько-української війни.

Український президент наголосив, що Київ позитивно відреагує на офіційне запрошення від Вашингтона.

"Якщо Трамп офіційно нас запросить, ми це підтримаємо", — заявив Володимир Зеленський.

Питання участі України в саміті набуває особливого значення на тлі інформації про запрошення російського диктатора Володимира Путіна до США. Очікується, що грудневий захід у Маямі може стати майданчиком для контактів між американським і російським лідерами.

Раніше Зеленський пропонував провести переговори з Путіним щодо завершення війни саме на полях саміту G20. Однак глава Кремля відмовився від цієї ініціативи.

Сам Трамп також не був упевнений, чи погодиться Путін на тристоронню зустріч за участю Зеленського. Водночас 31 жовтня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може запросити українського президента, якщо це допоможе досягти позитивного результату.

А вже 1 листопада Трамп не виключив такої можливості. Таким чином, питання присутності Зеленського на саміті залишається відкритим, а груднева зустріч може отримати важливе дипломатичне значення для України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна може отримати 500 ракет для Patriot, але є один тривожний нюанс: Зеленський звернувся до США.




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