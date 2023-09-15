Встреча Путина и Ким Чен Ына: стало известно, как может отреагировать Южная Корея

Южная Корея может ввести односторонние санкции против России на фоне недавних переговоров диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына. Эта встреча уже вызвала обеспокоенность Сеула. Там негавтиных высказываются относительно перспектив военного сотрудничества между двумя странами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Yonhap", цитируя заявление министр иностранных дел Южной Кореи Пака Джина.

Южная Корея. Фото: из открытых источников

Главный дипломат Южной Кореи уже заявил, если между Россией и Северной Кореей будет подписано любой соглашение, которое будет включать в себя поставки или обмен оружием – это подорвет безопасность на всем Корейском полуострове.

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"Правительство Южной Кореи делает строгое предупреждение и призывает не допускать подобных действий (ред. – обмен оружием между КНДР и РФ)", — подчеркнул министр.

Паку Джину также задали вопрос – может и Сеул пойти на тот шаг, чтобы пересмотреть свои отношения с Северной Кореей и Россией. На это министр ответил, что правительство рассматривает все возможны варианты реакций. Вплоть до введения санкций против этих двух стран.

Стоит отметить, ранее Южная Корея не вводила персональные санкции против РФ, но высказывалась в поддержку международных ограничений, которые были введены за развязанную Россией войну против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — встреча во Владивостоке российского диктатора Владимира Путина с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном продолжает оставаться под пристальным вниманием мировой прессы и экспертов. Ын дал понять, что его страна поддерживает все путинские решения, в том числе касательно войны против Украины. Россия устами главы МИД Сергея Лаврова пытается оправдать сближение с КНДР (Северная Корея), которая находится под санкциями (одобренными в 2006 году и РФ) из-за своей ядерной программы. Украинская разведка уверена, что Путин выпрашивает у Ким Чен Ына вооружение и боеприпасы, надеясь переломить ход войны. А в США предупреждают, что КНДР ждет жесткая реакция не только Штатов, но и всего международного сообщества, если та поддержит войну России против Украины. И всё же, похоже, сейчас официально оформляется российско-северокорейский альянс. О чем это говорит? К чему надо быть готовыми? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



