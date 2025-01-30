Вслед за Черным морем: Россия должна переименовать залив в честь родины Путина

России необходимо переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, передает портал "Комментарии" со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС. Историк аргументировал переименование тем, что РФ "осваивала залив с древнейших времен".

Санкт-Петербург - крупнейший город на берегу финского залива, в России поэтому залив требуют переименовать. Фото: PhotoXPress.ru

Мягков считает, что логично было бы, чтобы топоним назывался "Санкт-Петербургский залив" или "залив Санкт-Петербурга". Такое заявление он сделал на презентации исследования "Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии".

Он объяснил выбор такого названия тем, что Санкт-Петербург — крупнейший город на берегу залива. При этом, Мягков подчеркнул, что Россию сейчас "пытаются запереть" в этой акватории и не выпускать из нее российский флот.

Российский историк не боится того, что его предложение кому-то покажется "слишком шокирующим". Мягков подчеркивает, что переименование будет "исторически справедливым". Историк сослался на прецедент — решение президента США Дональда Трампа, который в январе переименовал Мексиканский залив в Американский.

Как писали "Комментарии", Трамп незадолго до инаугурации пообещал переименовать Мексиканский залив в Американский. Он действительно сделал это 20 января одним из первых указов (это, правда, никак не отразится на международно признанной топонимике). Кроме того, высочайшая гора Северной Америки на Аляске снова стала называться Мак-Кинли, в честь 25-го президента США (историческое название Денали ей вернул Барак Обама в 2015 году, но теперь Трамп снова все переделал по-своему).

После этого в РФ уже предлагали переименовать Черное море в Русское. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Денис Буланов утверждает, что именно так — Русским — Черное море называлось "веками", о чем якобы есть упоминания в древнерусских летописях. На вопрос, что после переименования делать Турции и другим странам, которые имеют выход к Черному морю, саратовский депутат разрешил другим государствам не признавать смену названия.



