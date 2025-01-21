Их ответ Трампу: в России хотят переименовать Черное море - угадайте, в какое

В России, насмотревшись инаугурации Дональда Трампа, депутат из Саратова предложил переименовать Черное море. Об этом сообщает 21 января портал "Комментарии" со ссылкой на "Осторожно, новости". На фоне решения Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский в РФ родилась идея назвать море Русским.

Черное море для всех останется Черным (а Крым - украинским), а в РФ может стать Русским. Фото: NASA

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Денис Буланов утверждает, что именно так — Русским — Черное море называлось "веками", о чем якобы есть упоминания в древнерусских летописях.

"Идея переосмысления географических названий набирает популярность в мировой практике, отражая стремление стран подчеркнуть свою историческую и культурную идентичность. В этом контексте можно подумать о возвращении Черному морю его старого названия — Русское море", — высказался Буланов.

На вопрос, что после переименования делать Турции и другим странам, которые имеют выход к Черному морю, саратовский депутат разрешил другим государствам не признавать смену названия.

"Это только для внутрироссийского пользования", — пояснил коммунист.

Как писали "Комментарии", Трамп незадолго до инаугурации пообещал переименовать Мексиканский залив в Американский. Он действительно сделал это 20 января одним из первых указов (непонятно, насколько это отразится на международно признанной топонимике). Кроме того, высочайшая гора Северной Америки на Аляске снова стала называться Мак-Кинли, в честь 25-го президента США (историческое название Денали ей вернул Барак Обама в 2015 году, но теперь Трамп снова все переделал по-своему).



