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Всемирный день прекращения спешизма. Что такое спешисизм

Многочисленные группы защиты прав животных по всему миру будут организовывать мероприятия по освещению видовой дискриминации и требуют полной защиты интересов животных

сегодня, 06:00
Автор:

Slava Kot
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28 августа 2022 проходит 8-й Всемирный день борьбы со спешисизмом. Событие было основано в 2015 году швейцарской организацией защиты животных PEA — Pour l'Égalité Animale. В 2021 году 91 организация провела 83 акции в 24 странах.

Всемирный день прекращения спешизма. Что такое спешисизм

Что такое спешисизм. Фото из открытых источников

Для Украины это новый термин. Поэтому возникает вопрос, что такое спешисизм? Спешисизм — это определенное отношение, которое ставит интересы одного вида интересов других видов.

Также могут использоваться синонимические термины, такие как видовая дискриминация, специизм, видовой шовинизм, видовизм.

Термин спешисизм ввел английский философ Ричард Райдер в 1970-х годах, а затем популяризировал австралиец Питер Сингер. Райдер, Сингер и другие противники спешизма утверждали, что он аналогичен расизму, сексизму и другим формам иррациональной дискриминации и предубеждений.

Популяризатор термина Питер Сингер в своей книге "Освобождение животных" 1975 описал идею спесишизма так:

"...предвзятое или пристрастное отношение в интересах представителей собственного вида и против интересов представителей других видов, а также рассмотрение моральной ценности животных как отличающихся просто по их виду", — отрывок из книги Питера Сингера.

То есть борьба против спесишизма состоит в том, чтобы все живые существа имели равные права и не были дискриминированы.

Ранее, издание "Комментарии" сообщало, что Дания планирует уничтожить 1,5 млн животных. Такое решение было принято, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Владельцы ферм получили незначительную компенсацию за каждое животное.



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