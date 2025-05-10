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Все же война: Пакистан сделал тревожное заявление о наступлении на Индию

По информации Reuters, Пакистан заявил о масштабном военном наступлении на Индию

сегодня, 08:35 comments1784
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Кравцев Сергей

Пакистан заявил о начале военной операции против Индии сегодня рано утром, нацелившись на несколько баз, включая склад ракет на севере Индии. В Пакистане подчеркнули, что перед наступлением Индия ударила ракетами по трем авиабазам, включая одну, расположенную совсем рядом со столицей Исламабада, но пакистанские ПВО справилось с большинством из них. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Все же война: Пакистан сделал тревожное заявление о наступлении на Индию

Конфликт между Индией и Пакистаном. Фото: из открытых источников

"Склад ракет BrahMos был уничтожен в районе Беас", — сообщили пакистанские военные.

Они добавили, что также были атакованы аэродром Патханкот в западном индийском штате Пенджаб и авиабаза Удхампур в Кашмире.

Министр информации Пакистана сообщил в соцсети, что военная операция получила название "Операция Баньянун Марсус". Этот термин взят из Корана и означает прочную, единую структуру.

Министр планирования Пакистана заявил по местному телевидению, что были приняты "специальные меры", чтобы избежать гражданских целей, и что они будут бить по местам, которые использовались для нацеливания на Пакистан.

Также стало известно, что после начала военной операции против Индии премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф инициировал срочное заседание Национального командного органа, который отвечает за ядерный арсенал страны.

Информагентство отмечает, премьер объявил о созыве заседания высшего органа гражданских и военных чиновников, который принимает ключевые решения в сфере национальной безопасности, в частности связанных с ядерным арсеналом страны.

Напряженность в отношениях между ядерными соседями обострилась, когда оба государства обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства путем запуска беспилотников и других боеприпасов, что привело к гибели по меньшей мере 48 человек.




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Источник: https://www.reuters.com/world/india/pakistan-says-three-air-bases-targeted-by-indian-missiles-2025-05-10/
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