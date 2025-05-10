Конфликт Пакистана и Индии: кто уже открыто намекает на применение ядерного оружия

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Кравцев Сергей
После начала военной операции против Индии премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф инициировал срочное заседание Национального командного органа, который отвечает за ядерный арсенал страны. Об этом говорится в материале "Reuters".
Ядерное оружие. Фото: из открытых источников
Информагентство отмечает, премьер объявил о созыве заседания высшего органа гражданских и военных чиновников, который принимает ключевые решения в сфере национальной безопасности, в частности связанных с ядерным арсеналом страны.
Напряженность в отношениях между ядерными соседями обострилась, когда оба государства обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства путем запуска беспилотников и других боеприпасов, что привело к гибели по меньшей мере 48 человек.
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