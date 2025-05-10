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Конфликт Пакистана и Индии: кто уже открыто намекает на применение ядерного оружия

Пакистан созвал заседание Национального командного органа, который контролирует ядерный арсенал

сегодня, 07:14 comments1900
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Кравцев Сергей

После начала военной операции против Индии премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф инициировал срочное заседание Национального командного органа, который отвечает за ядерный арсенал страны. Об этом говорится в материале "Reuters".

Конфликт Пакистана и Индии: кто уже открыто намекает на применение ядерного оружия

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Информагентство отмечает, премьер объявил о созыве заседания высшего органа гражданских и военных чиновников, который принимает ключевые решения в сфере национальной безопасности, в частности связанных с ядерным арсеналом страны. 

Напряженность в отношениях между ядерными соседями обострилась, когда оба государства обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства путем запуска беспилотников и других боеприпасов, что привело к гибели по меньшей мере 48 человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство иностранных дел Украины призвало Пакистан и Индию проявить сдержанность и дипломатическими способами разрешить ситуацию. Ведомство заявило, что Украина выступает за мирное урегулирование конфликта.

МИД Украины опубликовал комментарий из-за военных ударов Индии и Пакистана, которые произошли в ночь на 7 мая.

"Призываем стороны к сдержанности и дипломатическому диалогу. Важно избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в Южно-Азиатском регионе, и работать над мирным разрешением споров", — говорится в заявлении.

Также издание "Комментарии" сообщало – генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан к сдержанности. Он подчеркнул, что "мир не может себе это позволить". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Гутерреша.




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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/pakistan-pm-calls-meeting-body-that-oversees-nuclear-arsenal-says-pakistan-2025-05-10/
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