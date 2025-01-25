Все-таки решились: у Зеленского готовят решение по призыву мужчин в возрасте от 18 до 25 лет

В ближайшие дни Офис президента Украины предложит изменения в законодательство о призыве мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ТСН" рассказал советник Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОП Николай Щур.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Будет целый комплекс изменений и к законодательству, и к указам президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация", — отметил чиновник.

Он добавил, что на данный момент согласовываются "технические детали".

Как сообщил Щур, концепцию разрабатывала рабочая группа, созданная из представителей Минобороны, Генерального штаба ВСУ и общественных организаций. Предложения могут быть рассмотрены на Ставке верховного главнокомандующего. Речь идет о добровольном подписании контракта, в который буду заложены различные финансовые и другие поощрения.

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