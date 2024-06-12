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Все-таки нашел нужные слова: кого из мировых лидеров Зеленский убедил приехать на саммит мира

Издание La Nacion отмечает, что Зеленский убедил аргентинского коллегу поменять планы и приехать на саммит в Швейцарию

сегодня, 16:27
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Кравцев Сергей
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Президент Аргентины Хавьер Милей все же откорректировал свои планы и принял решение принять участие в Глобальном мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии на этих выходных. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "La Nacion", со ссылкой на источники.

Все-таки нашел нужные слова: кого из мировых лидеров Зеленский убедил приехать на саммит мира

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Отмечается, что Милей за несколько часов решился поменять свой маршрут и отправиться в Швейцарию после визита в Италию.

Издание указало, что Хавьер Милей принял решение об участии в саммите "после конкретной просьбы украинского президента".

Журналисты отметили, что с утра и до обеда 15 июня, до приезда президента на саммит, страну будет представлять министр иностранных дел Диана Мондино вместе с министром обороны Луисом Петри.

Напомним, 7 июня издание "La Nacion", со ссылкой на официальные источники сообщило, что президент Аргентины Хавьер Милей с большой долей вероятности не посетит украинский мирный саммит в Швейцарии 15–16 июня. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает 

"Было подтверждено, что президент не будет присутствовать на мирном Саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии 15 и 16 числа этого месяца и на который его пригласил президент Владимир Зеленский", — говорилось в сообщении. 

Сообщалось, что Милей решил сократить свою десятидневную поездку в Европу, которую он планировал начать в следующую среду. Отмечается, что Милей отправится в Европу 12-15 июня на встречу G-7, вернется в Аргентину, а затем вернется в Европу 22-24 июня для участия в отдельных мероприятиях.

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