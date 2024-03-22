Все образовательные документы теперь доступны в приложении "Дия": как скачать

Отныне украинцы могут получить все свои образовательные документы благодаря обновлению в Едином портале государственных услуг "Действие". Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, отметил, что вместо того чтобы искать физические копии документов, пользователи могут их легко найти в мобильном телефоне.

В "Дии" появились образовательные документы

Так, это значит, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. — в "Действии", — отметил Федоров.



Обновление включает возможность хранения цифровых версий аттестатов о среднем образовании, дипломов о высшем образовании, сертификатов профессиональной квалификации и многих других образовательных документов. Для того, чтобы документы появились в приложении, они должны быть зарегистрированы в Единой государственной электронной базе образования. После обновления приложения документы автоматически появятся в пользовательском профиле.

Это обновление значительно упростит жизнь многим украинцам, особенно часто пользующимся своими образовательными документами для работы, путешествий или обучения. Больше не нужно беспокоиться о забытых или потерянных бумагах. Все, что нужно – это смартфон с установленным приложением "Действие".

Федоров также упомянул, что Минцифры продолжает работать над тем, чтобы расширить список документов, доступных через "Действие", включая приложения к дипломам и другим образовательным сертификатам. Это обновление является частью усилий правительства по цифровизации услуг, что делает важную информацию легкодоступной и безопасной для граждан.

Напомним, что в Едином портале государственных услуг "Действие" не планируется выдача повесток и проведение выборов. При этом действие откроет код для разработчиков со всего мира. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров.