Все данные подтянет "Оберег": в Минобороны объяснили, кто может не идти в ТЦК

Реестр "Оберег" синхронизирован с ключевыми государственными базами данных, что позволяет автоматически ставить на воинский учет мужчин в возрасте 16-25 лет без посещения ТЦК. Воинский учет доступен в цифровом формате, включая получение учетных документов через приложение "Резерв+". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью DOU рассказала замминистра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что постановлением №932 правительство усовершенствовало работу реестра "Оберег", который теперь синхронизируется с Единым демографическим реестром и базой данных Государственной миграционной службы. Это позволяет автоматически регистрировать мужчин 16–25 лет без их личного обращения в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Так, мужчины в возрасте 16-25 лет автоматически ставятся на учет без необходимости прохождения медосмотра или посещения ТЦК.

Цифровые документы с 18 лет можно получить военный учетный документ через мобильное приложение "Резерв+".

Для тех, кто за границей. Новый формат регистрации позволяет избежать нарушений для граждан, находящихся за пределами Украины и физически не имеющих возможности посетить ТЦК.

Новые технологии помогают существенно разгрузить ТЦК. Работники центров смогут сосредоточить усилия на задачах мобилизации.

Благодаря интеграции реестров с другими государственными системами такие категории, как многодетные отцы или пропавшие без вести, получают автоматические льготы или отсрочки.

Отмечается, что реестр "Оберег" сейчас охватывает 98% действующих военнообязанных, тогда как еще год назад этот показатель составлял лишь 30%.

"Для военнообязанных до 60 лет автоматической процедуры пока нет. На данный момент мужчины, которым исполнилось 25 лет, должны встать на учет лично, то есть прийти в ТЦК по месту регистрации, где сотрудник внесет данные вручную. Дистанционно они могут только обновить учетные данные. Технически мы готовы приступить к внедрению автоматической постановки на учет всех военнообязанных. Но для этого необходимо разработать законодательные основания", — отметила Екатерина Черногоренко.

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