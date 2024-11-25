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Новый скандал с ТЦК: военные на блокпостах откровенно требовали деньги

Работники ТЦК "продавали" отсрочки от мобилизации

сегодня, 17:28
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Кречмаровская Наталия

Скандалы с ТЦК в Украине участились – работники центров комплектования нередко нарушают закон. Военные ТЦК применяют силу к гражданским, нападают на мужчин, уничтожают имущество и часто требуют деньги за получение отсрочки от мобилизации. Очередной факт нарушения закона разоблачили работники ГБР, сообщает портал "Комментарии".

Новый скандал с ТЦК: военные на блокпостах откровенно требовали деньги

Фото ГБР

Отмечается, что сотрудники Одесского районного ТЦК и СП потребовали у военнообязанных денег на блокпостах области. Они останавливали мужчин, записывали персональные данные и сообщали, что планируют доставить их в ТЦК для мобилизации.

“За деньги работники ТЦК обещали “отпустить” военнообязанных и помочь оформить отсрочку от службы. Эта услуга оценивалась в 4,5 тыс. долларов США. В случае отказа уплатить деньги мужчинам угрожали объявлением в розыск”, — объяснили в ГБР.

В ходе расследования правонарушения правоохранители задокументировали факт вымогательства денег у мужчины, который имел родных среди пропавших без вести во время выполнения боевых задач. У него были законные основания получить отсрочку от мобилизации.

“21 ноября 2024 года работники ДБР задержали одного из посредников во время получения оплаты за услугу. Решается вопрос о задержании и уведомлении о подозрении остальных участников сделки”, — отметили в ГБР.

Задержанному сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

При этом один из возможных фигурантов по делу сопротивлялся работникам ГБР. Во время обыска в его доме он получил табельное оружие и направил его на работников ГБР. Он привел огнестрельное оружие в боевое положение, угрозами требовал вернуть изъятый мобильный телефон и выйти из его дома.

Он был задержан и сообщил ему о подозрении в покушении на убийство работников правоохранительного органа в связи с исполнением служебных обязанностей (ст. 348 УК Украины). За совершенное ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Новый скандал с ТЦК: военные на блокпостах откровенно требовали деньги - фото 2
Новый скандал с ТЦК: военные на блокпостах откровенно требовали деньги - фото 3
Новый скандал с ТЦК: военные на блокпостах откровенно требовали деньги - фото 4
Новый скандал с ТЦК: военные на блокпостах откровенно требовали деньги - фото 5
Новый скандал с ТЦК: военные на блокпостах откровенно требовали деньги - фото 6
Новый скандал с ТЦК: военные на блокпостах откровенно требовали деньги - фото 7
Новый скандал с ТЦК: военные на блокпостах откровенно требовали деньги - фото 8

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что работники ТЦК начали бояться.




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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-pracivnikiv-odeskogo-tck-yaki-zatrimuvali-cholovikiv-na-blokpostah-ta-vimagali-groshi-za-vidstrochku-vid-mobilizacii
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