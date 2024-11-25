Новый скандал с ТЦК: военные на блокпостах откровенно требовали деньги

Скандалы с ТЦК в Украине участились – работники центров комплектования нередко нарушают закон. Военные ТЦК применяют силу к гражданским, нападают на мужчин, уничтожают имущество и часто требуют деньги за получение отсрочки от мобилизации. Очередной факт нарушения закона разоблачили работники ГБР, сообщает портал "Комментарии".

Фото ГБР

Отмечается, что сотрудники Одесского районного ТЦК и СП потребовали у военнообязанных денег на блокпостах области. Они останавливали мужчин, записывали персональные данные и сообщали, что планируют доставить их в ТЦК для мобилизации.

“За деньги работники ТЦК обещали “отпустить” военнообязанных и помочь оформить отсрочку от службы. Эта услуга оценивалась в 4,5 тыс. долларов США. В случае отказа уплатить деньги мужчинам угрожали объявлением в розыск”, — объяснили в ГБР.

В ходе расследования правонарушения правоохранители задокументировали факт вымогательства денег у мужчины, который имел родных среди пропавших без вести во время выполнения боевых задач. У него были законные основания получить отсрочку от мобилизации.

“21 ноября 2024 года работники ДБР задержали одного из посредников во время получения оплаты за услугу. Решается вопрос о задержании и уведомлении о подозрении остальных участников сделки”, — отметили в ГБР.

Задержанному сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

При этом один из возможных фигурантов по делу сопротивлялся работникам ГБР. Во время обыска в его доме он получил табельное оружие и направил его на работников ГБР. Он привел огнестрельное оружие в боевое положение, угрозами требовал вернуть изъятый мобильный телефон и выйти из его дома.

Он был задержан и сообщил ему о подозрении в покушении на убийство работников правоохранительного органа в связи с исполнением служебных обязанностей (ст. 348 УК Украины). За совершенное ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что работники ТЦК начали бояться.



