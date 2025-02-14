Все будет засыпать снегом: в Украину идет мощный морозный шторм

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Лиля Воробьева
15 февраля в Украине ожидается сильное похолодание и снегопады. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине (фото из открытых источников)
Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей стране. Из-за гололедицы и снежного покрова возможны осложнения в движении транспорта. Кроме того, в связи с вьюгами и сильными осадками в Ивано-Франковской и Закарпатской областях прогнозируется риск схода снежных лавин.
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что большая часть территории Украины окажется под влиянием снегопадов. В южных и юго-восточных регионах ожидается снег с дождем. На дорогах большинства областей образуется гололедица. Также прогнозируется сильный северо-западный ветер.
С 15 по 16 февраля страну охватит очередная волна холодов. Морозная погода продлится всю следующую неделю, а потепление прогнозируется не ранее 24 февраля.
15 февраля в Украине будет облачно. Осадки в виде снега ожидаются в южных, восточных, центральных и северных областях. На дорогах будет гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
По данным meteoprog , теплее всего будет в Херсонской области, где температура поднимется до 4...6°C. Низкие температурные показатели зафиксируют в Черниговской области, где ожидается от -8 до -1°C.
В Киеве 15 февраля облачно. Прогнозируется снег, на дорогах возможна гололедица. Ветер северо-западный, скорость 7-12 м/с.
Из-за гололеда синоптики объявили штормовое предупреждение – и уровень опасности. Ожидается образование снежного покрова высотой 3-5 см.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине. Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.
Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.
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