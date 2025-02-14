Все будет засыпать снегом: в Украину идет мощный морозный шторм

15 февраля в Украине ожидается сильное похолодание и снегопады. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей стране. Из-за гололедицы и снежного покрова возможны осложнения в движении транспорта. Кроме того, в связи с вьюгами и сильными осадками в Ивано-Франковской и Закарпатской областях прогнозируется риск схода снежных лавин.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что большая часть территории Украины окажется под влиянием снегопадов. В южных и юго-восточных регионах ожидается снег с дождем. На дорогах большинства областей образуется гололедица. Также прогнозируется сильный северо-западный ветер.

С 15 по 16 февраля страну охватит очередная волна холодов. Морозная погода продлится всю следующую неделю, а потепление прогнозируется не ранее 24 февраля.

15 февраля в Украине будет облачно. Осадки в виде снега ожидаются в южных, восточных, центральных и северных областях. На дорогах будет гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Температура в течение суток в западных, северных и Винницкой областях будет составлять 3-8° мороза, на остальной территории — от 4° мороза до 1° тепла (в ночное время в Карпатах 8-13° мороза, днем в Крыму и Приазовье 2-7° тепла)", — идет.

По данным meteoprog , теплее всего будет в Херсонской области, где температура поднимется до 4...6°C. Низкие температурные показатели зафиксируют в Черниговской области, где ожидается от -8 до -1°C.

В Киеве 15 февраля облачно. Прогнозируется снег, на дорогах возможна гололедица. Ветер северо-западный, скорость 7-12 м/с.

"Температура в области в течение суток будет колебаться в пределах 3-8° мороза, в столице – 4-6° мороза", – сообщает Укргидрометцентр.

Из-за гололеда синоптики объявили штормовое предупреждение – и уровень опасности. Ожидается образование снежного покрова высотой 3-5 см.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине. Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.

