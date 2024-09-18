Все больше копируют РФ: на какой шаг в этот раз пошли в Грузии

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Кравцев Сергей
Парламент Грузии принял в целом так называемый пакет анти-ЛГБТ законов и поправок. Данное решение поддержали 84 депутата. Что же касается оппозиционных депутатов, то они решили в голосовании вообще не участвовать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NewsGeorgia".
Парламент Грузии. Фото: из открытых источников
В материале отмечается, что так называемый пакет "анти-ЛГБТ" не зря подняли именно сейчас, ведь эта тема является частью предвыборной программы правящей партии "Грузинская мечта", которая построила свой политический курс на якобы защиту традиционных ценностей.
Следует отметить, что закон также запрещает проведение собрания, которое может быть расценено, как ЛГБТ-пропаганда. Этот момент особенно интересен, ведь фактически под это может попасть любая мера, на которой присутствуют ЛГБТ-граждане и которая властям может показаться такой, какую лучше запретить.
СМИ также сообщает, что международные организации уже выразили обеспокоенность тем, что в существующем виде анти-ЛГБТ пакет закрепляет стигматизацию и будет способствовать дискриминации, что в обществах, где ценят свободы и демократические ценности, не может быть приемлемым.
Стоит напомнить, что в ноябре 2024 года в России запретили ЛГБТ. В частности, Верховный суд РФ постановил, что ЛГБТ является экстремистским движением. С этого времени деятельность международного сообщества под грифом – строго запрещена на территории РФ.
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