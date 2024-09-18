Все больше копируют РФ: на какой шаг в этот раз пошли в Грузии

Парламент Грузии принял в целом так называемый пакет анти-ЛГБТ законов и поправок. Данное решение поддержали 84 депутата. Что же касается оппозиционных депутатов, то они решили в голосовании вообще не участвовать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NewsGeorgia".

Парламент Грузии. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что так называемый пакет "анти-ЛГБТ" не зря подняли именно сейчас, ведь эта тема является частью предвыборной программы правящей партии "Грузинская мечта", которая построила свой политический курс на якобы защиту традиционных ценностей.

"Предложенные "Грузинской мечтой" поправки предусматривают, в частности, запрет на регистрацию любых браков, кроме союза мужчины и женщины, усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами и операции по изменению пола. В школах хотят запретить предоставление информации, которая может быть интерпретирована как " к противоположному полу, однополым отношениям или инцесту". Языкам, рекламодателям и кинотеатрам придется редактировать контент с учетом требований закона", — пишет издание.

Следует отметить, что закон также запрещает проведение собрания, которое может быть расценено, как ЛГБТ-пропаганда. Этот момент особенно интересен, ведь фактически под это может попасть любая мера, на которой присутствуют ЛГБТ-граждане и которая властям может показаться такой, какую лучше запретить.

СМИ также сообщает, что международные организации уже выразили обеспокоенность тем, что в существующем виде анти-ЛГБТ пакет закрепляет стигматизацию и будет способствовать дискриминации, что в обществах, где ценят свободы и демократические ценности, не может быть приемлемым.

Стоит напомнить, что в ноябре 2024 года в России запретили ЛГБТ. В частности, Верховный суд РФ постановил, что ЛГБТ является экстремистским движением. С этого времени деятельность международного сообщества под грифом – строго запрещена на территории РФ.

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