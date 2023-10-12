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ВРУ выразила поддержку Баку: "Перемещение армян носит ненасильственный характер"

Депутаты заявляют, что Украина поддерживает Азербайджан в его борьбе с сепаратизмом

сегодня, 09:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские парламентарии обнародовали заявление в поддержку Азербайджана. Парламентарии поддержали действия Баку и осудили медийную радикализацию добровольного перемещения армянского населения. Документ подписали представители правящей украинской партии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет УНИАН.

ВРУ выразила поддержку Баку: "Перемещение армян носит ненасильственный характер"

Азербайджан. Фото: из открытых источников

В тексте заявления сказано, что Украина поддерживает Азербайджан и его народ. 


“После капитуляции сепаратистов в азербайджанском Карабахе против Азербайджана была развернута медиакампания с целью его дискредитации! Радикальные элементы армянской диаспоры и некоторые международные СМИ наращивают пропаганду ненависти и призывают ввести санкции против Азербайджана. Считаем это недопустимым! Азербайджан действовал на своей, международно признанной территории.  На территории Карабаха после капитуляции вооруженных формирований находят массу оружия и тяжелой военной техники, незаконно ввезенных сепаратистами.  Перемещение армянского населения Карабаха на территорию Армении носит ненасильственный характер – это уже подтвердила миссия ООН, прибывшая в Карабах 1 октября, и представитель Госдепартамента США Миллер”, — сказано в обращении парламентариев.

Депутаты заявляют, что Украина поддерживает Азербайджан в его борьбе с сепаратизмом. 

"19-20 сентября Азербайджан заставил армянских сепаратистов в Карабахе капитулировать. После этого в Армению уехали более 100 000 этнических армян. Ушли полностью добровольно, так как Азербайджан запустил портал по интеграции армян Карабаха, а чиновники призвали местных жителей вернуться по домам и продолжать жить с азербайджанскими паспортами… Азербайджан все сделал правильно и заслуживает международной поддержки!", — пишет на своей странице депутат  Владимир Ватрас. 

В материале говорится, тем временем Председатель Европейского совета Шарль Мишель анонсировал проведение в Брюсселе в конце октября встречи лидеров Азербайджана и Армении с целью продолжения переговоров об урегулировании многолетнего конфликта на Южном Кавказе. Премьер Армении Пашинян сообщил, что он и президент Алиев приняли это приглашение. Однако радикальные элементы в армянской диаспоре вновь стали распространять в западных СМИ нападки на Пашиняна и всевозможные обвинения в адрес официального Баку. Их цель – сорвать предстоящие переговоры и спровоцировать продолжение конфликта. 




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Источник: https://www.unian.net/special/sankcii-nedopustimy-ukrainskiy-parlament-vyskazal-bezogovorochnuyu-podderzhku-azerbaydzhanu-12422385.html?_gl=1*b5iffw*_ga*MTcwNDU1MTU5NS4xNjk3MDc0NDAx*_ga_238PLP1PQZ*MTY5NzA3NDQwMS4xLjAuMTY5NzA3NDQwMS42MC4wLjA.*_ga_P6EEJX21D
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