«Вредительское решение»: Саакашвили раскритиковал главу Госгеонедр за остановку карьера в Житомирской области

Глава Исполнительного комитета Нацсовета по вопросам реформ Михаил Саакашвили выступил с критикой в адресы главы Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха. Причина — остановка работы Беховского гранитного карьера в Житомирской области. Соответствующую публикацию Саакашвили обнародовал на своей странице в Facebook.

Саакашвили раскритиковал главу Госгеонадр Романа Опимаха. Фото из открытых источников

"В Житомирской области есть Беховский гранитный карьер. В 2000-х его создали с нуля в так называемой второй Чернобыльской зоне, в селе, которое отселили еще в 1980-х. Фактически это предприятие дало вторую жизнь местности, не говоря о сотнях рабочих мест. 20+ миллионов долларов инвестиций за 15 лет. Хорошая история. Плохая история заключается в том, что вчера государственная служба геологии и недр приостановила работу этого предприятия. В лучших традициях украинской бюрократии — никому ничего не объясняя, никого ни о чем не спрашивая, не предупреждая и вообще на всех наплевав", — написал Саакашвили.

Политик резко высказался в адрес непродуманных решений отечественных чиновников.

"Проблема в том, что, когда чиновники, которые ничего не зарабатывают и не создают, плюют на людей, которые работают, платят налоги и дают работу местному населению, и в том числе платят зарплату и этим дармоедам, — это приводит к катастрофическим последствиям. На данный момент предприятие простаивает и несет убытки. Следовательно, убытки несут и работники, и бюджет, который недополучит средства. Это уже катастрофа", — добавил он.

Отметим, что ранее о ситуации написал владелец Беховского гранитного карьера, основатель MS Capital Максим Шкиль. В комментариях глава Госгеонедр Роман Опимах пообещал, что попробует разобраться с этой проблемой в понедельник, 19 июля.

"Господин Опимах даже не в курсе о проблеме и обещает в понедельник разобраться. В понедельник! У господина Опимаха выходные… Я не знаю, является ли это в чистом виде вредительское решение о приостановке работы градообразующего предприятия заказом местных картелей, которые таким образом вымогают мзду за возможность работать, или это просто беспросветный идиотизм чиновников (в чем я сильно сомневаюсь), но факт налицо — предприятие остановлено. И сделать это может чиновник простым росчерком пера. Сделать, а потом разбираться. В понедельник. После выходных", — написал Саакашвили.

По мнению политика, это может негативно сказаться на имидже Украины для внешних партнеров.



"И вы всерьез полагаете, что на такой рынок может зайти хоть один вменяемый инвестор, о котором мы мечтаем!? Да ни за что. Дикий Запад нервно курит в сторонке. Этот бардак нужно заканчивать. Уже на следующее же заседание Нацрады реформ я вынесу законопроект, который сделает возможным остановку предприятий исключительно через суд и никак иначе! Мы должны поставить на место эту армию государственных служителей, а то их стараниями скоро служить уже будет нечему", — подчеркнул глава исполкома реформ.





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