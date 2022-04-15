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Враг вынужден отложить битву да Донбасс: названы причины

Российские войска перегруппируются и накапливают силы

сегодня, 14:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что на Донецком и Луганском направлении не прекращаются обстрелы большая битва за Донбасс, которую анонсировали ранее, ещё не началась. Россияне были вынуждены взять паузу, что объясняется несколькими причинами. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Враг вынужден отложить битву да Донбасс: названы причины

Россия ведет наступление на Донбассе. Фото: УНИАН

Он отметил, в данный момент российские войска перегруппируются и накапливают силы. На Донбасс заходят, как новые подразделения оккупантов, так и дополнительная военная техника. 

Глава Донецкой области добавил, Россия стягивает все основные силы именно на Донбасс. Видно, что враг готовит одновременно массированную атаку с применением всех своих подразделений. Оккупантов действительно очень много.

Кириленко добавил, что несмотря на огромное количество российских войск сами захватчики деморализованы. Более того массированно наступать мешают погодные условия.

Среди тех причин, из-за которых враг вынужден взять продолжительную паузу в наступлении, погода и неопределенность в действиях, а также откровенно панические настроения в армии РФ. Боевой дух российских военных на очень низком уровне, потому что большинство из них понимают, чем закончится их "блицкриг", который они уже пытались реализовать с захватом Киева за несколько дней. Также российские бойцы знают, какие на самом деле уже есть потери. Они очень большие, даже для такой большой армии, которая есть сегодня в России.

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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/bitva-eshche-nachalas-glava-donetskoy-ova-1650002559.html
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