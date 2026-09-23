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Враг выглядывает цели для новых атак: раскрыт список объектов в Киеве и области, за которыми следит РФ

Железнодорожная инфраструктура, супермаркеты и аэродромы: какие локации попали в поле зрения оккупантов перед зимой

23 сентября 2026, 17:12
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Недилько Ксения

Российские войска проводят интенсивную воздушную разведку над столицей и Киевской областью, собирая данные для организации последующих воздушных нападений. Об этом сообщил популярный информационный ресурс "Николаевский Ванек", детализировав перечень объектов, которыми в последнее время интересовался враг.

Враг выглядывает цели для новых атак: раскрыт список объектов в Киеве и области, за которыми следит РФ

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По данным канала, под пристальным вниманием окупантов в Киеве оказались тяговые подстанции и другие элементы железнодорожной сети, троллейбусное депо, энергообъекты в разных уголках города, аэропорт "Жуляны", а также гражданские торговые точки — в частности, гипермаркет "Ашан" и похожие крупные магазины в Оболонском районе.

На территории области захватчики фокусируются на энергетической инфраструктуре возле Бучи и Ирпеня, многочисленных железнодорожных подстанциях, военном аэродроме в Василькове, а также на локациях в Белоцерковском и Бородянском районах, где, по их мнению, могут располагаться склады горюче-смазочных материалов.

Автор ресурса отмечает, что украинские силы принимают меры по нейтрализации угрозы, однако этот процесс требует времени.

"Массовое противодействие против реактивной дро** в процессе", — информирует "Николаевский Ванек", подчеркивая сложность ситуации. В то же время он отмечает, что эта работа "идет она явно в своем каком-то темпе".

Главным фактором в вопросе защиты неба остается временное ограничение, ведь приближаются холодные месяцы.

"Если к зиме успеем запилить нормальное противодействие, – резюмирует аналитик, – это будет очень удачно". Ввиду динамики подготовки и действий с обеих сторон блогер добавил, что "пока никаких прогнозов давать нет смысла".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в Киеве взрывы не утихают. Город под массированной атакой БПЛА с утра.



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