Ворог виглядає цілі для нових атак: розкрито список об'єктів у Києві та області, за якими стежить РФ

Російські війська проводять інтенсивну повітряну розвідку над столицею та Київською областю, збираючи дані для організації наступних повітряних нападів. Про це повідомив популярний інформаційний ресурс "Миколаївський Ваньок", деталізувавши перелік об'єктів, якими останнім часом цікавився ворог.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За даними каналу, під пильною увагою окупантів у самому Києві опинилися тягові підстанції та інші елементи залізничної мережі, тролейбусне депо, енергооб'єкти в різних куточках міста, аеропорт "Жуляни", а також цивільні торгові точки — зокрема, гіпермаркет "Ашан" та схожі великі магазини в Оболонському районі.

На території області загарбники фокусуються на енергетичній інфраструктурі біля Бучі та Ірпеня, численних залізничних підстанціях, військовому аеродромі у Василькові, а також на локаціях у Білоцерківському та Бородянському районах, де, на їхню думку, можуть розташовуватися склади паливно-мастильних матеріалів.

Автор ресурсу зазначає, що українські сили вживають заходів для нейтралізації загрози, проте цей процес потребує часу.

"Масове протидія проти реактивної дро** в процесі", — інформує "Миколаївський Ваньок", підкреслюючи складність ситуації. Водночас він зауважує, що ця робота "йде вона явно в своєму якомусь темпі".

Головним фактором у питанні захисту неба залишається часовий обмеження, адже наближаються холодні місяці.

"Якщо до зими успіємо запилити нормальну протидію, — резюмує аналітик, — це буде дуже удачно". Зважаючи на динаміку підготовки та дій з обох сторін, блогер додав, що "поки ніяких прогнозів давати немаэ сенсу".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні у Києві вибухи не вщухають. Місто під масованою атакою БПЛА зранку.