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Враг впервые достал авиаударом Днепр и Луцк: есть жертвы

Россия продолжает обстреливать города Украины

сегодня, 08:10 comments1741
Автор:

Кравцев Сергей
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В Луцке со стороны аэродрома раздались взрывы, в Днепре насчитали три авиаудара. Таким образом Москва продолжает использовать тактику, которую уже не единожды использовала в разных странах, обстреливая мирные города, даже не вводя туда военный контингент. При этом Запад продолжает говорить, что небо над Украиной никто закрывать не собирается. Как передает портал "Комментарии", первым об авиаударах сообщил мэр Луцка Игорь Полищук на своей странице в соцсети Facebook.

Враг впервые достал авиаударом Днепр и Луцк: есть жертвы

Взрыв в Луцке. Фото: из открытых источников

Мэр Луцка призвал горожан отправляться в укрытие, сообщив, что взрывы произошли в районе аэропорта, при этом он попросил никого не публиковать точных координат взрывов. 

Очевидцы сообщают о 4 взрывах. Вероятно – возле завода "Мотор", работающего на авиационную промышленность Украины. Дым также был виден в жилых кварталах. При этом о погибших и травмированных пока не сообщают.

В Новокодатском районе Днепра произошло три авиаудара по городу – возле детского сада и многоэтажки, также россияне прицельно попали в обувную фабрику, начался пожар. По информации, которая уточняется, один человек погиб.

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ сообщают, что Джо Байдена и его команду ждет непростой этап – нужно принимать решение, как дальше быть с Россией и Путиным. Рейтинговое издание "The Washington Post" сообщает, что несмотря на всяческую поддержку Украины со стороны Штаты в Америки не очень сильно верили в то, что Украина сумеет выстоять в войне против России. Теперь же война затянулась, хотя раньше прогнозы чиновников Белого дома и представителей американских спецслужб сводились к тому, что Россия одержит победу за несколько дней.



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Источник: https://www.facebook.com/ihor.polishchuk/posts/5098938926838404
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Обсуждения

Валентина

сегодня, 08:22

Новокодакский... нельзя же быть такими БЕЗГРАМОТНЫМИ

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