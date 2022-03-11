Враг впервые достал авиаударом Днепр и Луцк: есть жертвы

В Луцке со стороны аэродрома раздались взрывы, в Днепре насчитали три авиаудара. Таким образом Москва продолжает использовать тактику, которую уже не единожды использовала в разных странах, обстреливая мирные города, даже не вводя туда военный контингент. При этом Запад продолжает говорить, что небо над Украиной никто закрывать не собирается. Как передает портал "Комментарии", первым об авиаударах сообщил мэр Луцка Игорь Полищук на своей странице в соцсети Facebook.

Взрыв в Луцке. Фото: из открытых источников

Мэр Луцка призвал горожан отправляться в укрытие, сообщив, что взрывы произошли в районе аэропорта, при этом он попросил никого не публиковать точных координат взрывов.

Очевидцы сообщают о 4 взрывах. Вероятно – возле завода "Мотор", работающего на авиационную промышленность Украины. Дым также был виден в жилых кварталах. При этом о погибших и травмированных пока не сообщают.

В Новокодатском районе Днепра произошло три авиаудара по городу – возле детского сада и многоэтажки, также россияне прицельно попали в обувную фабрику, начался пожар. По информации, которая уточняется, один человек погиб.

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