Враг активизировался – хочет выйти на админграницы сразу трех областей – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты значительно активизировали свои усилия, ведут активное наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Москва хочет удержать преимущество по содержанию сухопутного коридора в аннексированный Крым. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В своде отмечается, что на Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвенково и Славянск. Для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы. С целью доукомплектования пострадавших подразделений и логистического обеспечения группировки войск противник переместил в определенный район около 300 единиц вооружения и военной техники.

На Донецком направлении подразделения противника пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Основной задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захвата Лимана и Северодонецка. На Лиманском направлении враг форсировал реку Северский Донец для введения основных сил и проведения наступления. По направлению на Северск ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Продолжаются боевые действия. Для обеспечения преодоления водного препятствия агрессор с территории российской федерации в направлении Кременной опрокинул технику понтонно-мостового парка.

В Запорожском направлении враг обстреливал подразделения наших войск из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник пытается улучшить свое тактическое положение.

В Николаевском и Криворожском направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск. С целью выявления конфигураций в положении Сил обороны противник ведет воздушную разведку, в том числе и с внедрением БпЛА.

Кроме того, в Николаевском направлении, в районе Новой Каховки враг осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.

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