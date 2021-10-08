Врачи спрашивали: «У вас можно бороться одной рукой?», - Жан Беленюк о травме

Жан Беленюк рассказал, как получил травму, фото из открытых источников

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк рассказал в передаче "Гончаренко рулит" о травме, полученной перед Олимпиадой, о психологии спортсменов, чем похожи спорт и политика. Также нардеп дал советы как успокоиться перед "днем Х".



По словам спортсмена, общее между спортом и политикой — это конкуренция, борьба, постоянное отстаивание своих позиций.

Жан Беленюк рассказал, как ему удалось с травмой получить олимпийское "золото".

"Это произошло за три недели до Олимпиады. Приземлился плохо на локоть, наверное ковер был скользкий. Локоть поехал и у меня первый раз в жизни вылетает плечо. В этот момент ты понимаешь, что пять лет готовился к этим Олимпийским играм. Эти пять лет работы у меня пролетели перед глазами за одну секунду. Почувствовал сильную боль. Потом поехали к врачам, которые диагностировали травму. Врачи спрашивали: "У вас можно бороться одной рукой?", — засмеялся Беленюк.

Медики сказали, что рука нардепа повреждена настолько, что он вряд ли сможет восстановиться к Олимпиаде за три недели. Надо зафиксировать плечо и шесть недель ходить в лангете. Тренер поддержал спортсмена, потому что у него раньше была такая травма.

"Главное, чтобы ты психологически был настроен бороться. Если ты не будешь бояться снова травмироваться, то все будет хорошо. Мы сделаем все для того, чтобы ты выступил", — сказал тренер.

Спортсмен признался, что начал это воспринимать как знак высших сил. Ранее он по жизни никогда не травмировался. Тогда он был в спарринге с парнем, который не входил в состав сборной. Когда тот сделал специальный прием, чемпион неудачно упал на ковер. Жан Беленюк назвал свою травму стечением обстоятельств и сказал, что занимался здоровьем и не думал о соревнованиях.



Также депутат добавил, что в спорте психология имеет определяющий фактор. Ведь есть много людей, которые на тренировках очень хорошо себя показывают, а на соревнованиях теряют всю ту силу и уверенность.

Жан Беленюк дал советы украинцам, как успокоиться и выспаться перед "днем Х", на который запланировано важное событие. Во-первых, не прокручивать в голове диалоги и будущие события, чтобы не нервничать. Во-вторых, выпить пол бокала вина и прогуляться на свежем воздухе перед сном.



Как сообщал портал "Комментарии", Жан Беленюк хочет продать свою золотую медаль.

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