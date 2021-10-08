Врачи спрашивали: «У вас можно бороться одной рукой?», - Жан Беленюк о травме

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Козлова Альбіна
Жан Беленюк рассказал, как получил травму, фото из открытых источников
Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк рассказал в передаче "Гончаренко рулит" о травме, полученной перед Олимпиадой, о психологии спортсменов, чем похожи спорт и политика. Также нардеп дал советы как успокоиться перед "днем Х".
По словам спортсмена, общее между спортом и политикой — это конкуренция, борьба, постоянное отстаивание своих позиций.
Жан Беленюк рассказал, как ему удалось с травмой получить олимпийское "золото".
Медики сказали, что рука нардепа повреждена настолько, что он вряд ли сможет восстановиться к Олимпиаде за три недели. Надо зафиксировать плечо и шесть недель ходить в лангете. Тренер поддержал спортсмена, потому что у него раньше была такая травма.
Спортсмен признался, что начал это воспринимать как знак высших сил. Ранее он по жизни никогда не травмировался. Тогда он был в спарринге с парнем, который не входил в состав сборной. Когда тот сделал специальный прием, чемпион неудачно упал на ковер. Жан Беленюк назвал свою травму стечением обстоятельств и сказал, что занимался здоровьем и не думал о соревнованиях.
Также депутат добавил, что в спорте психология имеет определяющий фактор. Ведь есть много людей, которые на тренировках очень хорошо себя показывают, а на соревнованиях теряют всю ту силу и уверенность.
Жан Беленюк дал советы украинцам, как успокоиться и выспаться перед "днем Х", на который запланировано важное событие. Во-первых, не прокручивать в голове диалоги и будущие события, чтобы не нервничать. Во-вторых, выпить пол бокала вина и прогуляться на свежем воздухе перед сном.
Как сообщал портал "Комментарии", Жан Беленюк хочет продать свою золотую медаль.
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