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Впервые выступили против войны в Украине: какие страны поддержали украинский народ

В итоговую декларацию они включили отдельный пункт, в котором выражается солидарность с Украиной, поддержка Формулы мира президента Владимира Зеленского

сегодня, 10:50
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Кравцев Сергей
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Страны Латинской Америки впервые осудили российскую агрессию против Украины. Соответствующую итоговую декларацию они приняли на форуме "свободная Америка". Отмечается, что латиноамериканские страны приняли итоговую декларацию форума "Свободная Америка". Это первая общая позиция христианско-демократических партий с четким осуждением российской агрессии против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила замглавы Верховной Рады Елена Кондратюк.

Впервые выступили против войны в Украине: какие страны поддержали украинский народ

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Замспикера ВР отметила, в тексте декларации есть один важный пункт, в котором выражается солидарность с Украиной, поддержка Формулы мира Зеленского и осуждается российская агрессия против украинского государства.


"Мы солидарны с народом Украины, который страдает от неоправданной, неспровоцированной российской агрессии. Призываем все страны Америки присоединиться к реализации формулы мира для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с Уставом ООН", — указывается в документе.

Кондратюк подчеркнула, что это впервые, когда удалось в таком широком формате стран Латинской Америки осудить российскую агрессию против Украины. Впервые из-за такого широкого межпартийного формата, объединяющего 34 партии 21-го государства Латинской Америки, получилось привлечь внимание общественности и политикума этого региона к борьбе, которую ведет народ Украины с Россией.

"Имеем замечательный результат совместной и упорной работы моей команды вместе с посольством Украины в Мексике во главе с госпожой послом Оксаной Драмарецкой. Это также большой успех делегации Верховной Рады Украины, которую я возглавляла, как вице-спикер. Мы приняли непосредственное и активное участие в работе форума "Свободная Америка" и почувствовали очень благосклонное отношение и искреннюю поддержку и понимание коллег", — подытожила она. 

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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/242890.html
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