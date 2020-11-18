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Впервые в истории появилась рождественская песня для собак

По реакции собак на видеороликах видно, что композиция им понравилась

18 ноября 2020, 23:37
Автор:

Татьяна Веремеева

Интернет покоряет рождественская песня, написанная для собак. Ее создатели уверяют, что это первый рождественский сингл, созданный для четырехлапых товарищей человека и собаки сильно реагируют на нее.

Впервые в истории появилась рождественская песня для собак

При создании композиции использовались ритмы регги и звуки колокольчиков, скрипучие игрушки и команды владельцев, чтобы вызвать реакцию собак.

Видео, опубликованные в интернете, показали, что собаки, видимо, реагируют на высокочастотные звуки.

Компания заявила, что трек был разработан с помощью фокус-группы из 25 собак. Композиция состоит из более чем 500 звуков, которые анализировали на предмет их ответов со стороны собак.

Песня была записана в Лондонской музыкальной студии, прославленной Битлз. Вырученные средства от виниловой версии ограниченным тиражом будут переданы мужской организации психического здоровья Dudes & Dogs.

Некоторые ограниченные исследования показали, что собаки положительно реагируют на музыку.

Исследование 2002 года показало, что собаки в приюте становились более расслабленными, когда играла классическая музыка, в то время как исследование шотландской благотворительной организации SPCA в 2017 году показало, что животные наслаждаются регги и мягким роком.

Ранее "Комментарии" писали, что в Чехии собак учат выявлять людей с коронавирусом.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/11/18/uk/christmas-song-dogs-scli-intl/index.html
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