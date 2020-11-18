Впервые в истории появилась рождественская песня для собак

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Татьяна Веремеева
Интернет покоряет рождественская песня, написанная для
собак. Ее создатели уверяют, что это первый рождественский сингл, созданный для
четырехлапых товарищей человека и собаки сильно реагируют на нее.
При создании композиции использовались ритмы регги и
звуки колокольчиков, скрипучие игрушки и команды владельцев, чтобы вызвать
реакцию собак.
Видео, опубликованные в интернете, показали, что собаки, видимо, реагируют на высокочастотные звуки.
Компания заявила, что трек был разработан с помощью
фокус-группы из 25 собак. Композиция состоит из более чем 500 звуков, которые
анализировали на предмет их ответов со стороны собак.
Песня была записана в Лондонской музыкальной студии, прославленной Битлз. Вырученные средства от виниловой версии ограниченным тиражом будут переданы мужской организации психического здоровья Dudes & Dogs.
Некоторые ограниченные исследования показали, что собаки
положительно реагируют на музыку.
Исследование 2002 года показало, что собаки в приюте становились более расслабленными, когда играла классическая музыка, в то время как исследование шотландской благотворительной организации SPCA в 2017 году показало, что животные наслаждаются регги и мягким роком.
Ранее "Комментарии" писали, что в Чехии собак
учат выявлять людей с коронавирусом.
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