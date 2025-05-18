Глава украинского государства Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс пожали друг другу руки на инаугурационной мессе нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане.

Владимир Зеленский и Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Информагентство Bloomberg опубликовало фото Владимир Зеленского и Джей Ди Венса. На фото видно, что они жмут друг другу руки и улыбаются.

Зеленский сидел возле президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, а Вэнс был рядом.

Зеленский и Вэнс в последний раз встречались в Белом доме в феврале, когда между ними вспыхнула перепалка о войне РФ против Украины.

Украинский лидер в прошлом месяце встречался с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане на похоронах Папы Франциска. Тогда Белый дом назвал эту короткую встречу "очень продуктивной", а Зеленский говорил, что у нее есть потенциал стать исторической.

Читайте также на портале "Комментарии" — Ватикан готов принять переговоры между Украиной и Россией, включая прямую встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "CBS News" заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия и Украина должны все равно сесть за стол переговоров и прекратить эту ожесточенную войну, ведь обе стороны теряют очень много людей. Для того, чтобы мотивировать стороны одуматься и прекратить войну у президента США Дональда Трампа есть важный козырь – одна из лучших сделок 21 века. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Брэту Байеру из Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.