Уже не Стамбул: у Трампа намекнули на новой площадке для переговоров между Украиной и РФ

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Кравцев Сергей
Ватикан готов принять переговоры между Украиной и Россией, включая прямую встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "CBS News" заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
Переговоры Украины и РФ. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат США подтвердил, что Ватикан предложил организовать прямую встречу между лидерами Украины и России, а также принять любые другие форматы переговоров, включая технические.
При этом госсекретарь США не считает большой проблемой то, что хоть Путин сам и инициировал переговоры в Стамбуле, потом на них не явился. Вашингтон все равно видит в действиях России открытость к переговорам, правда только "при надлежащих условиях". Видимо, в Стамбуле такие "условия" созданы не были.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Турция, как сторона, которая предоставила площадку для переговоров РФ и Украине, предложила провести обмен военнопленными, когда переговоры Москвы и Киева в Стамбуле зашли в тупик. Обе стороны согласились на это предложение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".
Турецкий чиновник рассказал СМИ, что переговоры между Украиной и Россией в пятницу были "более позитивными, чем ожидалось", а стороны воздержались от "обвинительных формулировок".
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