Уже не Стамбул: у Трампа намекнули на новой площадке для переговоров между Украиной и РФ

Ватикан готов принять переговоры между Украиной и Россией, включая прямую встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "CBS News" заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Переговоры Украины и РФ. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат США подтвердил, что Ватикан предложил организовать прямую встречу между лидерами Украины и России, а также принять любые другие форматы переговоров, включая технические.

"Это действительно щедрое предложение, которое могут принять. Это место, где все стороны могут чувствовать себя комфортно. Поэтому, надеюсь, мы достигнем той стадии, когда переговоры будут проходить регулярно, и Ватикан сможет быть одним из вариантов", – высказался Рубио.

При этом госсекретарь США не считает большой проблемой то, что хоть Путин сам и инициировал переговоры в Стамбуле, потом на них не явился. Вашингтон все равно видит в действиях России открытость к переговорам, правда только "при надлежащих условиях". Видимо, в Стамбуле такие "условия" созданы не были.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Турция, как сторона, которая предоставила площадку для переговоров РФ и Украине, предложила провести обмен военнопленными, когда переговоры Москвы и Киева в Стамбуле зашли в тупик. Обе стороны согласились на это предложение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Турецкий чиновник рассказал СМИ, что переговоры между Украиной и Россией в пятницу были "более позитивными, чем ожидалось", а стороны воздержались от "обвинительных формулировок".



