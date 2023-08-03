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Впервые через год: США и Китай обсудили важный оборонный вопрос

США и Китай в Вашингтоне обсудили двусторонние оборонные отношения

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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США и Китай впервые за более чем год провели переговоры о двусторонних оборонных отношениях на уровне Пентагона и МИД КНР. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Впервые через год: США и Китай обсудили важный оборонный вопрос

США и Китай. Фото: из открытых источников

В переговорах, которые состоялись в Вашингтоне, приняли участие помощник министра обороны США по безопасности Индийско-Тихоокеанского региона Эли Ратнер и директор Департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао.


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"Помощник госсекретаря Ратнер и директор Ян обсудили оборонные отношения Соединенных Штатов и Китая, а также вопросы региональной безопасности", — проинформировал представитель Пентагона.

Главным итогом перегаров стало то, что стороны объявили о готовности поддерживать открытые линии связи между военными США и КНР. 

Между тем, несмотря на переговоры и готовность к диалогу в Администрации Джо Байдена не особо верят в то, что удастся найти конструктив с Пекином по вопросу будущего Тайваня. Именно поэтому на фоне растущей угрозы со стороны Китая Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться в Конгресс с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджетного запроса для Украины.

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Источник: https://www.reuters.com/world/pentagon-chinas-ministry-foreign-affairs-discuss-ties-2023-08-02/
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Обсуждения

так

сегодня, 07:55

Головним підсумком перегарів стало те Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/developments/vpershe-cherez-rik-ssha-ta-kitay-obgovorili-vazhlive-oboronne-pitannya-716343.html © Comments.ua Хто пише цю хрінь? штучний інтелект? що нам вливають в голову,у кого перегар?? Комментс добухався,не читайте!


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