Впервые через год: США и Китай обсудили важный оборонный вопрос

США и Китай впервые за более чем год провели переговоры о двусторонних оборонных отношениях на уровне Пентагона и МИД КНР. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

США и Китай. Фото: из открытых источников

В переговорах, которые состоялись в Вашингтоне, приняли участие помощник министра обороны США по безопасности Индийско-Тихоокеанского региона Эли Ратнер и директор Департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао.

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"Помощник госсекретаря Ратнер и директор Ян обсудили оборонные отношения Соединенных Штатов и Китая, а также вопросы региональной безопасности", — проинформировал представитель Пентагона.

Главным итогом перегаров стало то, что стороны объявили о готовности поддерживать открытые линии связи между военными США и КНР.

Между тем, несмотря на переговоры и готовность к диалогу в Администрации Джо Байдена не особо верят в то, что удастся найти конструктив с Пекином по вопросу будущего Тайваня. Именно поэтому на фоне растущей угрозы со стороны Китая Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться в Конгресс с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджетного запроса для Украины.

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