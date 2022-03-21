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Впереди еще много испытаний: Резников обратился к украинцам

Министр обороны рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 21 марта

сегодня, 11:45
Автор:

Козлова Альбіна
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Алексей Резников сообщил, какая ситуация сейчас в государстве, сообщает пресс-служба Кабинета министров. В частности, по его словам, украинская армия уничтожила почти полностью ряд "элитных" российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других подразделений и их руководство.

Впереди еще много испытаний: Резников обратился к украинцам

Фото иллюстративное / Pixabay

Враг терпит потери и в технике: 97 самолетов, 121 вертолет, 45 средств ПВО, 498 танков, более 1500 броневиков, реактивных систем залпового огня — 80 и многое другое.

Оккупанты получают отпор на Черниговщине и Сумщине, под Харьковом, Николаевщине, Херсонщине и Луганщине. В частности, благодаря защитникам Мариуполя удалось спасти тысячи жизней украинцев.

"Огромная роль в том, что планы врага разрушены, а наша оборона становится более активной – у героических защитников Мариуполя. Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все должны это понимать. Не надо питать иллюзий. Впереди еще много испытаний", — подчеркнул министр.

В ООН признают, что война в Украине будет иметь негативные последствия для продовольственной безопасности в мире и усугубит миграционный кризис для Европы. Среди хороших новостей и то, что Минобороны передало военным закупленные 51 тысячу бронежилетов 4 класса защиты по стандартам НАТО.

Сейчас наше государство держит оборону от численного противника, угроза привлечения белорусских войск к войне и их наземное вторжение остается. Есть потери со стороны Украины. Все это оказывает влияние и на экономику, поэтому, по мнению министра, ситуация непростая.

Сейчас работают на защиту государства все, кто возобновил работу, платит в бюджет налоги, трудоустраивает земляков, помогает армии, переселенцам и выполняет свои обязанности. Ведь фронты у украинцев разные, но все работают на победу.

Как сообщал портал, "Юнармию" из оккупированного Крыма могут бросить на поле боя.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/zvernennya-ministra1-oboroni-ukrayini-oleksiya-reznikova
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