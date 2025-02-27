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Возвратится ли ПриватБанк Коломойскому: суд поставил точку в истории

Игорю Коломойскому не удалось вернуть ПриватБанк

27 февраля 2025, 14:25
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Кравцев Сергей

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам, в частности – Игорю Коломойскому. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Возвратится ли ПриватБанк Коломойскому: суд поставил точку в истории

ПриватБанк. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 26 февраля 2025 года суд не удовлетворил кассационную жалобу бывшего совладельца финучреждения Игоря Коломойского и оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым было закрыто производство по обжалованию национализации ПриватБанка, пишет регулятор.

Ранее, стало известно, что Игорь Коломойский обратился в Верховный суд с просьбой признать неконституционными решения о национализации ПриватБанка. До национализации Коломойскому принадлежало 41,66% акций банка.

В апреле 2019 года ныне уже ликвидированный Окружной административный суд г. Киева принял решение в пользу Коломойского и признал национализацию незаконной.

Впрочем, в ноябре 2024 года Верховный суд подтвердил законность национализации ПриватБанка и невозможность его возвращения экс-акционерам. Рассмотрение этого дела в судах разных инстанций длилось почти пять лет.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля ввел санкции против пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского. Также в санкционном списке оказался экс-нардеп, лидер запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ", кум Путина Виктор Медведчук.

Также издание "Комментарии" сообщало – евро вместо доллара: действительно ли НБУ готов изменить главную иностранную валюту для Украины.




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Источник: https://t.me/PrivatBank_insider/2846
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