Возвратится ли ПриватБанк Коломойскому: суд поставил точку в истории

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам, в частности – Игорю Коломойскому. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

ПриватБанк. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 26 февраля 2025 года суд не удовлетворил кассационную жалобу бывшего совладельца финучреждения Игоря Коломойского и оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым было закрыто производство по обжалованию национализации ПриватБанка, пишет регулятор.

Ранее, стало известно, что Игорь Коломойский обратился в Верховный суд с просьбой признать неконституционными решения о национализации ПриватБанка. До национализации Коломойскому принадлежало 41,66% акций банка.

В апреле 2019 года ныне уже ликвидированный Окружной административный суд г. Киева принял решение в пользу Коломойского и признал национализацию незаконной.

Впрочем, в ноябре 2024 года Верховный суд подтвердил законность национализации ПриватБанка и невозможность его возвращения экс-акционерам. Рассмотрение этого дела в судах разных инстанций длилось почти пять лет.

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