Зеленский ввел санкции: что теперь изменится для Порошенко, Коломойского, Медведчука

Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля ввел санкции против пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского. Также в санкционном списке оказался экс-нардеп, лидер запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ", кум Путина Виктор Медведчук.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Санкции предусматривают: лишение государственных наград и наград. Блокировка активов — полная потеря права пользоваться и распоряжаться имуществом. Ограничение и полное прекращение торговых операций. Запрет транзита, перевозок и полетов по территории Украины. Предотвращение выведения капитала за границу. Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств. Запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества. Ограничение доступа к радиочастотному спектру Украины. Запрет на покупку земельных участков. Запрет заключения финансовых соглашений, выплаты дивидендов и проведения операций с ценными бумагами.

Читайте также на портале "Комментарии" — Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 февраля принял решение о введении санкций в отношении народного депутата, лидера "Европейской солидарности" и пятого президента Украины Петра Порошенко. Возможно, речь идет об обвинениях в "государственной измене". Об этом сообщает Forbes.

Официально причины санкций не были озвучены, но один из источников издания предполагает, что основанием для этого могут служить обвинения в государственной измене.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил, что СНБО принял важные решения. Однако детали будут обнародованы 13 февраля.

"Долгий и непростой сегодня день. Как только провел заседание СНБО – решение принято и будет опубликовано завтра. Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России – каждый должен отвечать", – заявил гарант.



