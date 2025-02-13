Зеленский ввел санкции: что теперь изменится для Порошенко, Коломойского, Медведчука

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля ввел санкции против пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского. Также в санкционном списке оказался экс-нардеп, лидер запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ", кум Путина Виктор Медведчук.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Санкции предусматривают: лишение государственных наград и наград. Блокировка активов — полная потеря права пользоваться и распоряжаться имуществом. Ограничение и полное прекращение торговых операций. Запрет транзита, перевозок и полетов по территории Украины. Предотвращение выведения капитала за границу. Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств. Запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества. Ограничение доступа к радиочастотному спектру Украины. Запрет на покупку земельных участков. Запрет заключения финансовых соглашений, выплаты дивидендов и проведения операций с ценными бумагами.
Читайте также на портале "Комментарии" — Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 февраля принял решение о введении санкций в отношении народного депутата, лидера "Европейской солидарности" и пятого президента Украины Петра Порошенко. Возможно, речь идет об обвинениях в "государственной измене". Об этом сообщает Forbes.
Официально причины санкций не были озвучены, но один из источников издания предполагает, что основанием для этого могут служить обвинения в государственной измене.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил, что СНБО принял важные решения. Однако детали будут обнародованы 13 февраля.
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