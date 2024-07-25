Возвратите свой дом: как получить компенсацию за поврежденное жилье через Дию

Украинцы, чьи дома пострадали от боевых действий, могут получить компенсацию на ремонт через программу Восстановление. Если ваша квартира или дом получили повреждения, государство готово помочь финансово. "Комментарии" подробно рассказывают, как получить компенсацию через Дию

Как получить деньги за поврежденное жилье через Дию

Шаг 1: Обновление Дии

Прежде всего, убедитесь, что у вас установлена последняя версия мобильного приложения Дия Это обеспечит корректную работу всех функций и доступ к актуальной информации.

Шаг 2: Уведомление о повреждении

Зайдите в Дию и выберите услугу "Поврежденное имущество". Заполните все поля, подробно опишите характер повреждений и добавьте фотографии. Это поможет комиссии оценить объем работ и определить размер компенсации.

Шаг 3: Открытие счета естьВосстановление

Обратитесь к одному из банков-партнеров программы: ПриватБанк, Монобанк, А-Банк, Sense Bank или ПУМБ. Откройте специальный счет есть Восстановление, на которое будут зачислены средства компенсации.

Шаг 4: Подача заявки

Возвратитесь к Дие и подайте заявку на компенсацию. Укажите номер счета Восстановление и добавьте все необходимые документы, подтверждающие ваше право собственности на жилье.

Шаг 5: Обзор имущества

После рассмотрения заявки комиссия назначит дату осмотра вашего поврежденного имущества. При осмотре специалисты оценят объем работ и зафиксируют все повреждения.

Шаг 6: Ожидание решения

Комиссия рассмотрит результаты осмотра и примет решение о размере компенсации. Это решение будет внесено в Реестр поврежденного и разрушенного имущества.

Шаг 7: Получение средств

После принятия положительного решения средства будут зачислены на ваш счет еВосстановление. Вы получите уведомление о зачислении средств.

Шаг 8: Использование средств и отчетности

Потратить средства можно на строительные материалы и услуги подрядчиков, зарегистрированных в программе Восстановление. Обязательно храните все чеки и документы, подтверждающие ваши расходы. После завершения ремонта дайте отчет об использовании средств через Дию

Отметим, что необходимо потратить деньги в течение года, иначе они вернутся в госбюджет. Если компенсация составляет более 200 тысяч гривен, сначала вам выплатят 70%, а остальные — после подачи отчета об использовании средств.