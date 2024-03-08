Возвращение в Украину известных брендов: в МИД подтвердили информацию

Министерство иностранных дел Украины объявило о возвращении в страну известных модных брендов Inditex Group: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home. Этот шаг является результатом целенаправленной работы украинского правительства, начатой по инициативе президента страны с 2022 года.

От McDonald's до Zara: международные бренды возвращаются в Украину

“По поручению президента Украины с 2022 года МИД ведет системную работу со всеми ведущими международными брендами, которые оставили украинский рынок из-за начала полномасштабной войны РФ, для восстановления их работы в Украине. Возвращение Inditex является следующим шагом после восстановления работы McDonald's, H&M и других", – отметили в министерстве.

Эта инициатива призвана не только вернуть на украинский рынок высококачественные товары и услуги, но и стимулировать создание новых рабочих мест, поддержать местную экономику и, что наиболее важно, послать мощный сигнал международному сообществу о непоколебимости и открытости Украины к сотрудничеству и развитию.

Возвращение таких гигантов ритейла, как Inditex, следует за успешным восстановлением работы других мировых брендов в Украине, включая McDonald's и H&M, что подчеркивает растущее доверие к украинскому рынку. Это доверие не только способствует экономическому росту, но и укрепляет международный имидж Украины как страны, способной преодолевать вызовы и двигаться вперед даже в самые тяжелые времена.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что работа по привлечению международного бизнеса в Украину продолжается. Это не только шаг к укреплению экономического потенциала страны, но и четкий сигнал о ее открытости к глобальному партнерству и интеграции в мировую экономику.

“Комментарии” писали, что известный своим уникальным стилем и доступностью, Zara снова готовит что-то особенное для своих поклонников. Но кроме последних трендов и новинок, есть удивительные факты о бренде, которые могли остаться за кулисами. "Комментарии" нашли пять малоизвестных деталей о Zara, которые заставят вас взглянуть на этот бренд под новым углом.