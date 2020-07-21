Возобновление водоснабжения в Крым: в Слуге народа озвучили позицию Зеленского

Фото: Facebook/Богдан Яременко

Президент Владимир Зеленский не поддерживает идею возобновления подачи пресной воды в Крым. Об этом рассказал на своей странице в Facebook нардеп из "Слуги народа" Богдан Яременко. К слову, ранее в СНБО заявили, что критического дефицита воды на полуострове нет.

Запасы воды в оккупированном Крыму стали уменьшаться после того, как начало пересыхать Белогорское водохранилище. Однако пополнять их за счет материковой Украины не будут. Позиция президента в этом вопросе категорична.

"Я - против, - вот так лаконично только что ответил президент Зеленский на мой вопрос о том, как он относится к возобновлению подачи воды в оккупированный Крым", - написал Яременко.

Поставлять пресную воду на полуостров Украина прекратила сразу же после оккупации и пообещала возобновить подачу, как только Россия покинет Крым. Пока никто из представителей власти не нарушал данное слово. И, похоже, не собирается этого делать и нынешний президент.

В комментарии к публикации один из пользователей также спросил Яременка, как президент относится к артистам, которые ездят выступать в оккупированный Крым.

"Есть какой-то здравый смысл и есть законодательство. Их достаточно, чтобы решить этот вопрос без президента", - ответил нардеп.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, какие методы используют силовики в оккупированном Крыму, чтобы выбивать признания из задержанных.

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