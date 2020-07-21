kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.07.2020

BTC/USD

9174.59

ETH/USD

237.58

LTC/USD

42.38

НБУ 21.07.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Возобновление водоснабжения в Крым: в Слуге народа озвучили позицию Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Возобновление водоснабжения в Крым: в Слуге народа озвучили позицию Зеленского

Из-за недостатка воды в Крыму пересыхает Белогорское водохранилище

сегодня, 08:16 comments567
Автор:

Виолетта Комаровская
Возобновление водоснабжения в Крым: в Слуге народа озвучили позицию Зеленского

Фото: Facebook/Богдан Яременко

Президент Владимир Зеленский не поддерживает идею возобновления подачи пресной воды в Крым. Об этом рассказал на своей странице в Facebook нардеп из "Слуги народа" Богдан Яременко. К слову, ранее в СНБО заявили, что критического дефицита воды на полуострове нет

Запасы воды в оккупированном Крыму стали уменьшаться после того, как начало пересыхать Белогорское водохранилище. Однако пополнять их за счет материковой Украины не будут. Позиция президента в этом вопросе категорична. 

"Я - против, - вот так лаконично только что ответил президент Зеленский на мой вопрос о том, как он относится к возобновлению подачи воды в оккупированный Крым", - написал Яременко.

Поставлять пресную воду на полуостров Украина прекратила сразу же после оккупации и пообещала возобновить подачу, как только Россия покинет Крым. Пока никто из представителей власти не нарушал данное слово. И, похоже, не собирается этого делать и нынешний президент.

В комментарии к публикации один из пользователей также спросил Яременка, как президент относится к артистам, которые ездят выступать в оккупированный Крым. 

"Есть какой-то здравый смысл и есть законодательство. Их достаточно, чтобы решить этот вопрос без президента", - ответил нардеп. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, какие методы используют силовики в оккупированном Крыму, чтобы выбивать признания из задержанных. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!