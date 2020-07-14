Пускают ток и душат: как выбивают признания из задержанных в Крыму

Фото: правозащита38.рф

В оккупированном Крыму показания из задержанных выбивают пытками. Сотрудники ФСБ и другие правоохранители избивают их, пускают электрический ток и душат. Об этом рассказал в своем докладе Генсек ООН по Крыму, говорится в сообщении в Facebook Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Насилие стало одним из основных аргументом российских силовиков на оккупированном полуострове. При этом остановить пытки некому. Ни один из силовиков за последнее время не был наказан. На сторону сотрудников Федеральной службы безопасности становятся даже суды, говорится в докладе ООН. Судьи или игнорируют жалобы пострадавших полностью, либо назначают расследование фактов жестокого обращения, которое проводится формально. Как результат, обвинение никому не предъявляют, а дело о пытках закрывают.

"Уровень безнаказанности достигает таких масштабов, что иногда сотрудники Федеральной службы безопасности пытают своих жертв на глазах у адвокатов, которые были предоставлены государством. Последние же не делают абсолютно ничего, чтобы защитить своих клиентов", - отметили в ООН.

Особенно часто страдают от пыток те, кого хватают во время произвольных арестов на полуострове. Оставшись без связи с внешним миром, люди становятся беззащитными, пишет генеральный секретарь ООН по Крыму. При этом, медики Симферопольского СИЗО или других изоляторов временного содержания, зачастую, отказываются снимать побои и просто закрывают на все глаза.

В ООН требуют, чтобы Россия незамедлительно наказала виновных и расследовала все заявления о пытках и жестоком обращении в оккупированном Крыму.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в полицейском участке в Кагарлыке под Киевом пытками выбивали показания из женщины-свидетеля. Подозреваемые сейчас находятся под стражей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!