Возьмутся за онлайн-продавцов: права украинских потребителей будут защищать по-новому

Кабинет министров рассмотрел и одобрил законопроект, предусматривающий изменения в законе "О защите прав потребителей". Об этом сообщают в пресс-службе Министерства экономики.



Закон о защите прав потребителей усовершенствуют, фото из открытых источников

Как сообщают в правительстве, в действующий закон следует внести определенные коррективы, касающиеся торговли в интернете, отменить нормы, которые негативно влияют на средний и малый бизнес.

По словам заместителя министра экономики Украины Ирины Новиковой, нововведения должны улучшить защиту потребителей, приобретающих онлайн или обращающихся за услугами гарантийного обслуживания.

Законопроект предусматривает, что действие нормативного документа будет распространяться на потребителей, которые покупают пищевые продукты. Все предприниматели, торгующие онлайн будут обязаны указывать определенную информацию о товарах и о том, кто их продает в сети на сайтах объявлений, платформах по продаже, интернет-магазинах и других ресурсах, где продается продукция.



Если полная информация не указана, то Госпродпотребслужба сможет обращаться к интернет-провайдеру с требованием заблокировать эту платформу или страницу. Среди необходимой информации указано, что продавец должен писать наименование предприятия, фирмы, ООО, а также их местонахождение. Только после выполнения этих требований провайдер сможет разблокировать нарушителя.

Новые требования внесены в законопроект с учетом многочисленных жалоб потребителей относительно недостоверной информации о товарах в интернет-магазинах и на то, что люди не могут вернуть некачественный товар, потому что онлайн-продавцы отказываются принимать его обратно.



Предприниматели уже не будут заменять потребителю товары на период гарантийного ремонта и не будут обязаны платить неустойку. С другой стороны их обяжут заменить потребителю товар на такой же новый или аналогичный, если его ремонт затягивается на более чем14 дней.



Потребители получат право на покупку товаров по сниженной цене или возврат средств, если недостаток товара обнаружен после ремонта. Также потребители, общественные организации по делам защиты потребителей и Госпродпотребслужба не будут платить судебный сбор в судах.

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