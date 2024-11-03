Возможно сокращение рейсов: 200 украинских перевозчиков потеряли доступ к системе "Путь"

В Украине обнаружены серьезные нарушения, связанные с использованием системы "Путь" для незаконного выезда мужчин за границу. По информации Госпогранслужбы, более 200 перевозчиков потеряли доступ к этой системе из-за участия в нелегальных схемах.

Граница. Фото из открытых источников

Оперативно-розыскные подразделения активно фиксируют правонарушения, связанные с подделкой документов и незаконной переправкой лиц через государственную границу.

Согласно данным Государственной пограничной службы Украины, с начала военного положения система "Путь" использовалась в нелегальных схемах, позволявших мужчинам выезжать из страны под видом водителей, без намерения возвращаться. В результате этого Укртрансбезопасность уже отключила 223 перевозчика, из которых 202 были исключены на основе материалов Госпогранслужбы.

Только в 2024 году оперативники направили в правоохранительные органы более 2 тысяч сообщений о возможных правонарушениях, что привело к открытию около 1 500 уголовных производств. Более 1 700 человек получили подозрения в совершении правонарушений, а суды уже вынесли более 220 обвинительных приговоров, большинство из которых связано с незаконной переправкой лиц через границу.

Напомним, полиция Донецкой области разоблачила схему нелегального пересечения границы, задержав организатора. За сумму в 6-7 тысяч долларов мужчина предлагал военнообязанным покинуть страну. Он обещал помочь обойти пункты пропуска и переправить их через границу в Венгрию.

Кроме того, на границе с Польшей зафиксированы три инцидента, свидетельствующие о возможных противоправных действиях, связанных с заключением браков без реальных намерений создания семьи. В первом случае 28-летний житель Ровенщины заключил брак со своей 40-летней тещей, которая является лицом с инвалидностью I группы. О других двух случаях – читайте по ссылке .