Возможно ли пройти несколько исследований бесплатно за один день – объяснение НСЗУ

Пациенты, обращающиеся за амбулаторной медицинской помощью по направлению врача, могут пройти разные виды исследований, включая лабораторные, в один день, без каких-либо ограничений. Об этом в эфире телемарафона сообщила глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Наталья Гусак.

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По ее словам, НСЗУ не накладывает ограничений на количество исследований, которые пациент может пройти в один день. В рамках амбулаторной помощи оплачиваются все исследования, которые пациент нуждается в пределах одного дня. Однако, если речь идет о нескольких одинаковых исследованиях, например, о нескольких УЗИ, оплата будет произведена только за одно из них.

Гусак отметила, что некоторые медицинские учреждения могут пытаться затянуть процесс диагностики, чтобы получить больше средств, проводя исследования в разные дни. Это неправильно, поскольку НСЗУ покрывает расходы на все необходимые диагностические процедуры в один день.

Также глава НСЗУ подчеркнула, что количество консультаций узких специалистов не ограничено, если пациент обращается к разным специалистам. Например, консультации кардиолога, невропатолога и терапевта могут быть оплачены в тот же день. Однако если пациент посещает одного специалиста несколько раз в день, оплата будет произведена только за первую консультацию.

Гусь добавила, что бюджет на амбулаторные услуги в 2025 году составит более 16 миллиардов гривен, и тарифы на комплексные услуги в амбулаторных условиях будут увеличены. Она также привела пример, если терапевт направляет пациента на КТ и анализы, НСЗУ компенсирует стоимость консультации и исследования на сумму свыше 1200 грн.

В заключение она отметила, что программа медицинских гарантий четко определяет, какие медицинские услуги покрываются НСЗУ, в частности, консультации специалистов, инструментальные и лабораторные исследования, помощь в ургентных случаях и хирургические процедуры в амбулаторных условиях.

Портал "Комментарии" писал, что в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, что сердечно-сосудистые заболевания признали наиболее распространенными причинами смертности украинцев. В этой связи диагностика, профилактика, а также лечение заболеваний сердца находится в фокусе Программы медицинских гарантий.