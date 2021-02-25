Возможно ли победить коррупцию в Украине - ответ эксперта

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Елизавета Черных
Победить коррупцию в Украине возможно в рамках программы устойчивого развития ООН. Как это сделать в интервью "Комментариям" рассказала Татьяна Сахарук, директор глобального договора ООН в Украине.
Возможно ли победить коррупцию в Украине - фото из открытых источников
По словам эксперта, дабы искоренить взяточничество в стране нужно начинать внедрять цели устойчивого развития в образовательный процесс. Специалист также утверждает, что Украина уже присоединилась к программе Аnti-Сorruption Сollective Аction, где почерпала опыт других стран по борьбе с коррупцией:
Татьяна Сахарук подтверждает, что если в Украине начать внедрять такую модель борьбы с этим феноменом, то следующие поколения могут жить в некоррумпированной стране.
Ранее "Комментарии" рассказывали, что современным предпринимателям и организаторам бизнеса важно внедрять и пропагандировать идею социальной ответственности. Это способствует прежде всего развитию компании и поиску новых решений. Зачем компаниям вести ответственный бизнес, почему стоит присоединиться к ГДООН и как развивается социальная ответственность среди украинских предпринимателей, рассказала генеральный директор ГДООН Татьяна Сахарук.
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