Возможно ли победить коррупцию в Украине - ответ эксперта

Победить коррупцию в Украине возможно в рамках программы устойчивого развития ООН. Как это сделать в интервью "Комментариям" рассказала Татьяна Сахарук, директор глобального договора ООН в Украине.

Возможно ли победить коррупцию в Украине - фото из открытых источников

По словам эксперта, дабы искоренить взяточничество в стране нужно начинать внедрять цели устойчивого развития в образовательный процесс. Специалист также утверждает, что Украина уже присоединилась к программе Аnti-Сorruption Сollective Аction, где почерпала опыт других стран по борьбе с коррупцией:

"Например, Япония еще в начале 20 века считалась достаточно коррумпированной страной, и решила бороться с этим феноменом внутри страны. Конечно, было огромное давление сверху, когда первое лицо страны заявило о непринятии коррупции, но начинали они (японцы — ред.) с садиков. Самым маленьким детям они показывали, как может быть без коррупции. То есть за 20 лет они вырастили поколение, которое вообще не приемлет коррупции. На сегодняшний день Япония является одной из первых стран мира по уровню антикоррупции", — отмечает эксперт.

Татьяна Сахарук подтверждает, что если в Украине начать внедрять такую модель борьбы с этим феноменом, то следующие поколения могут жить в некоррумпированной стране.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что современным предпринимателям и организаторам бизнеса важно внедрять и пропагандировать идею социальной ответственности. Это способствует прежде всего развитию компании и поиску новых решений. Зачем компаниям вести ответственный бизнес, почему стоит присоединиться к ГДООН и как развивается социальная ответственность среди украинских предпринимателей, рассказала генеральный директор ГДООН Татьяна Сахарук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!