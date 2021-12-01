Возможная линия фронта у нас увеличилась на 1000 км, - Турчинов о ситуации на Востоке

В Украине продолжается Киевский форум безопасности, где собрались политики для обсуждения проблем страны по случаю 30-летия проведения референдума 1 декабря 1991 года.

Александр Турчинов, фото из открытых источников

Во время обсуждения темы оценки положения безопасности Украины на форуме украинский политик Александр Турчинов подчеркнул, что теперь ситуация совсем не такая, как была восемь лет назад, когда на украинских территориях начались военные действия. Теперь Беларусь объединилась с Россией и разрешила движение ее войск через свою территорию.

"Возможная линия фронта у нас увеличилась на 1000 км. Это серьезные вызовы. Лукашенко требует размещения ядерного оружия на своей территории. Мы видим, что многие российские военные после учений остались на территории Беларуси. Лукашенко открыл воздушное пространство для российской военной авиации. Теперь российские бомбардировщики летают вдоль нашей границы", — подчеркнул политик.

Также он отметил, что 1 декабря 2021 года в Украине вместо того, чтобы готовиться к отражению нападения иностранных войск, формированию пояса безопасности вдоль северной и восточной границ, украинцы слышат заявления о переговорах с Путиным.

"Последние действия Путина свидетельствуют о дипломатическом демарше. Путин демонстрирует, что не готов на дипломатическом уровне договариваться о ситуации безопасности, искать формат мира. Его интересует капитуляция страны. Это серьезная опасность. Такие переговоры поставят Украину в невыгодное положение, они будут сигналом, что нездоровый процесс коллаборации в высшем руководстве страны уже начался", — добавил Турчинов, отвечая на вопрос, следует ли Зеленскому сейчас вести переговоры с Путиным о безопасности страны.

Как сообщал портал "Комментарии", оппозиция считает, что президент "живет" в какой-то другой стране, потому что во время выступления в Раде не упомянул об основных проблемах общества.





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