Возможная линия фронта у нас увеличилась на 1000 км, - Турчинов о ситуации на Востоке

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Козлова Альбіна
В Украине продолжается Киевский форум безопасности, где собрались политики для обсуждения проблем страны по случаю 30-летия проведения референдума 1 декабря 1991 года.
Александр Турчинов, фото из открытых источников
Во время обсуждения темы оценки положения безопасности Украины на форуме украинский политик Александр Турчинов подчеркнул, что теперь ситуация совсем не такая, как была восемь лет назад, когда на украинских территориях начались военные действия. Теперь Беларусь объединилась с Россией и разрешила движение ее войск через свою территорию.
Также он отметил, что 1 декабря 2021 года в Украине вместо того, чтобы готовиться к отражению нападения иностранных войск, формированию пояса безопасности вдоль северной и восточной границ, украинцы слышат заявления о переговорах с Путиным.
Как сообщал портал "Комментарии", оппозиция считает, что президент "живет" в какой-то другой стране, потому что во время выступления в Раде не упомянул об основных проблемах общества.
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