Украина может стать парламентской: Разумков о рычагах власти

В Украине продолжается Киевский форум безопасности, где собрались политики для обсуждения проблем страны по случаю 30-летия проведения референдума 1 декабря 1991 года. Во время форума руководитель МФО "Умная политика" Дмитрий Разумков высказал свое мнение по поводу деятельности власти и возможности того, что Украина станет парламентской республикой.



Дмитрий Разумков, фото Facebook

Политик ответил на вопрос модераторов форума о том, согласен ли он со словами нардепа Елены Кондратюк, что Украина может стать парламентской, а политические партии должны взять на себя ответственность за развитие страны.

"Вопрос должен стоять так: "Когда партии будут брать на себя ответственность?". Партии были направлены в парламент для того, чтобы проводить государственную политику. У нас есть парламентско-президентская республика. К сожалению, сегодня мы видим попытки забрать полномочия с одной вертикали власти на другую. Так не может быть, всегда должен быть баланс. Парламент — наиболее качественная площадка для того, чтобы противовесы и балансы существовали в обществе. Если мы говорим, может ли Украина прийти в парламентскую республику. Думаю, что может", — отметил Дмитрий Разумков.

Ссылаясь на результаты соцопросов украинцев, политик добавил, что часть людей хотела бы у власти видеть сильных управленцев. Другая часть считает, что у власти должны быть сильные лидеры, использующие в своей деятельности закон. Ведь сильная рука и сильный менеджер – это разные вещи.



"Друзьям – все, врагам – закон". В нашей политике, к сожалению, это выражение – не просто выражение, а реалии. Пока мы не поймем, что это ложные реалии, мы не сможем построить сильное государство", – подчеркнул Разумков.

После чего политик добавил, что иногда кажется, что часть украинских чиновников живут в параллельной реальности.

"Слушая выступления некоторых из них создается впечатление, что они говорят не об Украине. Они рассказывают о европейской стране с большими экономическими достижениями, глубокой демократизацией общества, отсутствием войны, отсутствием вызовов, стоящих перед экономикой, перед энергетикой, перед другими направлениями деятельности страны. Но это не соответствует той проблематике, в которой сегодня живет общество", – отметил нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", Разумков прокомментировал выход Сохи из фракции и отметил, что число несогласных с политикой властей будет расти.

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