Возможна ли встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина: что на ней может решиться

Ранее президент США Дональд Трамп намекал, что, возможно, он отправится в начале сентября в Китай. Также были намеки, что в Китай собирается российский диктатор Путин. Сегодня это пусть и обтекаемо, но подтвердил президент Сербии Александар Вучич отметив, что в начале сентября в Китай одновременно действительно могут съехаться Путин и Трамп. Возможна ли такая встреча? Если да, то что на ней может быть решено? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Трамп, Си Цзиньпин и Путин

Если Россия выполнит условия, выставленные США, ситуация может измениться

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отметил, что пока что Соединённые Штаты Америки выдвинули России ультимативные условия, составили для России дорожную карту, которую Россия должна выполнить. Есть чёткие сроки на выполнение Россией этих условий. Дедлайн заканчивается в августе.

"Если Россия выполнит данные условия, то тогда встреча может состояться. Но, как нас учили классики, проблемы нужно решать по мере их поступления. Пока, если говорить о ситуации на начало августа, у США нет повода для разговора с Россией. Москве было сделано некое предложение, которое она должна выполнить. После этого можно говорить о каких-то продолжениях дальнейшего развития дипломатических отношений между этими странами. Более того, Трамп стремится спасти свою репутацию, ведь пока что получается, что президент США голословно утверждал, что он может прекратить военный конфликт. Поэтому Трамп хочет выглядеть, в первую очередь, в глазах американского избирателя, а, во вторую очередь, в глазах мировой общественности, как человек, который слов на ветер не бросает. Поэтому его цель в системе взаимоотношений с Китаем уговорить Китай уменьшить косвенную помощь России. Ведь, если Китай откажется от российских энергоносителей, это, наверное, будет самый страшный удар, который можно нанести по российской экономике", – отметил эксперт.

Виктор Савинов говорит, что украинцев можно понять. Они устали от войны и рассчитывают на то, что информация о возможной встрече сама по себе позитивна, ведь говорить о том, что война может закончиться, но на самом деле повод для радости никакого нет. Как добавил аналитик, такие мысли, к сожалению, подтверждают также его источники в США.

"При этом встреча Трампа с Си Цзиньпинем без Путина действительно может быть. Это два мировых лидера. И это было бы очень неплохо, если бы у них было личная встреча. Им есть о чем поговорить в отличие от встречи Трампа с Путиным, потому что американскому президенту с Путиным в общем-то не о чем говорить. Путин не соблюдает те договорённости, которые у него были с Трампом и тем самым подставляет президента США", – констатировал Виктор Савинов.

Предварительно должна быть дипломатия, показывающая поиск общих знаменателей

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик так прокомментировал ситуацию:

"Для того, чтобы такая встреча состоялась, стороны должны проработать повестку дня и решения, которые они выносят на встречу как итоговые. Должен быть какой-нибудь сухой остаток. Встретиться, чтобы просто поговорить, так на самом деле не происходит. Поэтому предварительно должна быть дипломатия, которая показывала бы поиск общих знаменателей между основными заинтересованными игроками. Должен быть кейс по Украине, по Ближнему Востоку и т.д. Во всех этих кейсах должно совпадать видение Китая и США".

Эксперт говорит, что он пока не видит активизации дипломатических усилий по выработке таких обстоятельств, чтобы встреча состоялась.

"Поэтому я достаточно скептически отношусь к возможности такой встречи. Особенно пока не решен вопрос торговых войн между Китаем и США. Как только такое торговое соглашение будет подписано и будет урегулирован вопрос двусторонних отношений, тогда можно будет говорить, что есть шанс или опция, которая позволит говорить о том, что встреча может состояться. Сказать, что Трамп ни при каких обстоятельствах не будет встречаться с Путиным нельзя. Он оставляет перед собой эту возможность. Для него такая вероятность всегда существует, но на данный момент такая встреча должна быть либо этапом для достижения сделки, либо это должно быть уже непосредственно само соглашение", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Если же говорить о встрече Трампа с Си Цзиньпинем, то Виталий Кулик предполагает, что такая встреча действительно возможна, если переговоры дойдут до какого-нибудь общего знаменателя.

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